Congresso delle famiglie di Verona : partecipa anche Blangiardo - presidente dell'Istat : La Cgil attacca: "Indecoroso per l'ente, è un summit politico contro i diritti delle donne e dei gay"

"Io - leghista - in testa al corteo contro il Congresso delle Famiglie". Intervista a Mauro Bonato : Mauro Bonato è un fiume in piena. L'ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Verona dice che "non vuole polemizzare con le singole persone", perché quella che chiama "la sua battaglia" riguarda soprattutto il coinvolgimento del Comune nell'organizzazione di un evento - il contestatissimo Congresso delle famiglie, da venerdì a domenica nella città dell'Arena - in cui figurano relatori "che hanno fatto ...

Congresso delle famiglie - i docenti dell’università di Verona si dissociano. E anche noi : “L’Università non fa politica”. Sono parole ricorrenti nell’Università della governance neoliberista, dove il processo di costruzione del sapere scientifico è considerato neutro e il compito formativo degli Atenei si riduce a sfornare professionisti su misura per il mercato del lavoro del momento. Sulla “neutralità” dell’università si è giocata lo scorso maggio a Verona la vicenda del convegno sui richiedenti asilo Lgbt (evento legato a un ...

La posta in gioco al Congresso mondiale delle famiglie di Verona : Per la prima volta il Congresso si svolge in un paese fondatore dell’Unione europea, ha un largo appoggio istituzionale e ha provocato un movimento di protesta massiccio e trasversale. Leggi

Congresso mondiale delle famiglie - le affermazioni più controverse dei relatori : Un “evento pubblico internazionale di grande portata che ha l’obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”. I grassetti sono nostri, ma le parole sono loro: a parlare sono gli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie (World Congress of Families), in programma a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. I ...

Congresso delle famiglie a Verona - tre motivi per cui rappresenta un pericolo per le donne (e non solo) : Mancano pochi giorni all’apertura del Congresso Mondiale delle famiglie a Verona. Un Congresso fortemente contestato dalle attiviste di Non una di meno, che stanno organizzando una mobilitazione in città proprio dei giorni dell’incontro. Non si tratta di una contestazione retorica contestazione, ma profondamente giusta, perché questo evento rappresenta un reale pericolo per le donne (e non solo), oggi in Italia. Lo è per tre motivi. ...

Al Congresso delle famiglie battiamoci per un'Italia laica e libera dagli integralisti : Uno zombie si aggira per l'Europa e punta dritto su Verona, la città ormai simbolo degli attacchi ai diritti delle donne. Si è autodefinito World Congress of Families, che tradotto altro non è che un meeting internazionale di stampo medioevale, antiabortista, contro la libertà di scelta delle donne e contro le unioni omosessuali.Insomma un bel salto indietro di qualche secolo da importare in Italia, una sfida aperta ...

Il Congresso Mondiale delle Famiglie - spiegato bene : Sarà a Verona a fine marzo, riunirà il movimento globale antiabortista, antifemminista e anti-LGBTQI e ci saranno tre importanti ministri del governo italiano

Congresso mondiale delle famiglie 2019 : date - programma e temi. Cos’è : Congresso mondiale delle famiglie 2019: date, programma e temi. Cos’è date Congresso mondiale famiglia “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e ...

Al Congresso delle famiglie di Verona ci saranno vari ospiti tra cui Salvini - Brian Brown : Il Congresso mondiale delle famiglie sarà inaugurato a Verona il 29 marzo da Brian Brown e Allan Carlson: entrambi fanno parte del Wcf come presidente e segretario internazionale. Non si sa ancora come apriranno il Congresso ma sappiamo che i temi a cui si concentra la Wcf che loro hanno contribuito a fondare sono l'opposizione ai matrimoni omosessuali, la pornografia e l'aborto. I temi che verranno affrontati al Congresso Ancora non si sa bene ...

Bussetti non partecipi al Congresso delle famiglie - lasciamo la scuola fuori dalle battaglie ideologiche divisive : Congresso mondiale delle famiglie: dietro questo titolo si nascondono - come chiaro a tutti - sigle e personaggi che esprimono un punto di vista sulla società, sulla famiglia, sulle donne, sui diritti e sull'amore minoritario, antistorico, pericoloso.Legittimo difendere le proprie convinzioni, ci mancherebbe. Sono però convinta che in questa fase serva lavorare su valori e posizioni che uniscono e non stressare invece punti di ...

Il Congresso delle famiglie perde il logo del governo : ... compreso il rettore Nicola Sartor, ex sottosegretario all'Economia nell'ultimo governo Prodi. Anche una parte del mondo cattolico è critica: Cristina Simonelli, presidente delle teologhe italiane e ...

Luxuria-Povia - duello sul Congresso delle famiglie : «Omofobi» - «È la natura» : MILANO - Giuseppe Povia contro Vladimir Luxuria, rispettivamente a capo della squadra del Family day e del Gay pride. Da una parte il cantautore simbolo della famiglia rigorosamente etero, con la ...

Congresso delle famiglie a Verona - l'appello di 200 accademici contro il patrocinio di Palazzo Chigi. E gli organizzatori si arrendono : Mentre continua tra gli alleati di governo lo scontro sul Congresso delle famiglie a Verona , in programma dal 29 al 31 marzo e di chiaro stampo anti-abortista e anti-Lgbt, un gruppo di 240 accademici ...