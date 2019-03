Confindustria | «Italia ferma» Pil | previsioni azzerate

ilsecoloxix

(Di mercoledì 27 marzo 2019) I dati attesi per il prodotto interno lordo dello Stato erano state già ribassate a ottobre al +0,9%. Gli investimenti privati sono per la prima volta in calo (-2,5%, escluse costruzioni) dopo 4 anni di risalita

Agenzia_Ansa : #Recessione, #Confindustria lancia l'allarme : 'Italia ferma, azzerata la stima del #Pil per il 2019. La politica c… - Confindustria : ?? Rapporto Centro Studi Confindustria | @Maumol: l’elemento più preoccupante è la diminuzione degli investimenti. S… - Confindustria : ?? Rapporto Centro Studi Confindustria | Fattori geoeconomici sotto osservazione per il 2019. 6: la Via della Seta… -