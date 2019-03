Confindustria | Italia a crescita zero nel 2019Tagliate le stime del Pil | nel 2020 solo

Cina : Marinese (Confindustria Venezia) - 'Via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

Premio Leonardo Qualità Italia all'azienda 'La Molisana' - il compiacimento di Confindustria Molise : ... evidenziano un percorso di crescita e di successi del marchio La Molisana degno di un Premio che evoca nel suo nome la magica alchimia tra arte, scienza e tecnologia del genio di Leonardo. Per noi ...

L'Italia nella transizione energetica. La versione di Ricci - Confindustria energia - : Un esempio di economia circolare con una filiera italiana. Va stimolato questo approccio. Riuscirà a prevalere la condivisione in merito al progetto che ha appena tracciato? Questa è la direzione ...

Allarme Confindustria : atteso un 2019 debole per l'economia italiana : Il 2019 sarà un anno difficile per l'Italia con un export debole, difficoltà per l'industria ed investimenti in calo. L'attività economica registrata ad inizio anno non fa infatti presagire il meglio

Allarme Confindustria : atteso un 2019 debole per l'economia italiana : Anche le famiglie credono meno nell'economia e a febbraio prevale il risparmio a scapito della spesa a nche se rimane stabile, grazie all'occupazione ferma in Italia, i giudizi sulla situazione ...

Confindustria : "Per Italia anno difficile" : Per l'Italia si profila "un anno difficile": " l'export è debole, gli investimenti sono attesi in calo, e soffre l'industria. Tengono finora i consumi, ma con un futuro incerto . Dai mercati infine ...

Industria : premio Confindustria-AISEM alle quattro PMI italiane più innovative : Sono quattro le PMI da tutta Italia che hanno ricevuto il “premio Innovazione ConfIndustria-AISEM” durante la XX edizione della Conferenza Nazionale della Associazione Italiana Sensori e Microsistemi (AISEM), organizzata da ENEA, Università di Napoli “Federico II” e ConfIndustria Campania. Le PMI premiate sono: Let’s – Webearable Solutions srl (L’Aquila, Abruzzo) per il prodotto Let’s T-Shirt (una tecnologia che permette di trasformare i ...

Copyright online - Italia contraria. Confindustria Cultura : "Approvare entro aprile" : I frammenti degli articoli di cronaca potranno così continuare ad essere condivisi senza violare il diritto d'autore, così come le GIF e i meme. La normativa non introduce nessun filtro e i diritti ...

Boccia - Confindustria : Italia lavori per rovesciare paradigmi europei : Ricordando il momento di difficoltà che oggi vive l'economia Italiana , il numero uno degli industriali ha successivamente sottolineato la necessità di coniugare "sviluppo, solidarietà e centralità ...

Confindustria : Bonomi - Assolombarda - - a Connext l'Italia che vuole reagire : 'Un'Italia produttiva, che non vuole pensare al declino, ma ritrovarsi insieme e crescere'. Questo, secondo il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, il messaggio lanciato dagli imprenditori, ...

Appello Confindustria Italia e Francia : 23.21 Il presidente di Confindustria, Boccia, e quello del Medef (Confindustria francese), Roux de Be'zieux, hanno scritto una lettera al presidente Macron e al premier Italiano Conte per lanciare un Appello "al dialogo costruttivo e al confronto, nella consapevolezza che la sfida non è tra Paesi europei ma tra l'Europa e il mondo esterno". "In queste ore di tensione politico-diplomatica crescente -scrivono- l'economia vuole unire ciò che la ...

Italia-Francia - Confindustria e Medef lanciano appello a Conte-Macron : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Appello Confindustria Italia-Francia : ROMA, 7 FEB - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l'omologo francese Geoffroy Roux de Bézieux hanno inviato una missiva al Presidente Macron e al Presidente del Conte auspicando un "...

Appello Confindustria Italia-Francia : La sfida non è tra Paesi europei ma tra l'Europa e il mondo esterno". 7 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook