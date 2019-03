Confindustria | Italia a crescita zero nel 2019 | Rischio aumento IVA

blogo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)lancia l’allarmedopo che il governo, secondo Reuters, avrebbe rivisto laal ribasso nel Def, appena +0,1% nel, mentre il deficit è previsto in rialzo dal 2,04 al 2,4%.per l'economiana significa una sostanziale stagnazione spiega il Centro Studi di(Csc) che ha tagliato di parecchio le stime di ottobre quando il Pil delera visto indello 0,9%.e lavoro al paloNel 2020 dovrebbe esserci un "esiguo miglioramento" per unadello 0,4%. Tornando alil lavoro continua a essere un punto critico dato che "non si vede un'inversione di tendenza nei contratti". I lavoratori dipendenti "sono tendenzialmente fermi, c'è un calo del lavoro a termine ma non è ancora compensato dai contratti a tempo determinato".Per il CsC sul fronte occupazione il 2018 è stato un anno "a due ...

Agenzia_Ansa : #Recessione, #Confindustria lancia l'allarme : 'Italia ferma, azzerata la stima del #Pil per il 2019. La politica c… - Confindustria : ?? Rapporto Centro Studi Confindustria | @Maumol: l’elemento più preoccupante è la diminuzione degli investimenti. S… - Confindustria : ?? Rapporto Centro Studi Confindustria | Fattori geoeconomici sotto osservazione per il 2019. 6: la Via della Seta… -