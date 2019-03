Confindustria azzera stime Pil 2019

Il Centro Studi divede "un'Italia ferma"ele previsioni per il Pil.A pesare,tra l'altro,la "manovra poco orientata alla crescita", "il crollo della fiducia delle imprese, dalle elezioni in poi",il calo di inventi dei privati, -2,5%. In questo quadro,la recessione è evitabile solo con l'espansione della domanda estera. Reddito di cittadinanza e quota 100"daranno un contributo,seppure esiguo,alla crescita",ma non nel,spiega il Cs. Sul lavoro "non si vede un'inversione di tendenza nei contratti".(Di mercoledì 27 marzo 2019)