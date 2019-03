Condannati in Italia nove ' ndranghetisti estradati

I due manager tedeschi Condannati in Italia per il rogo dello stabilimento Thyssenkrupp a Torino potranno essere arrestati anche in Germania : L’ordine di carcerazione per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz di Thyssenkrupp potrà essere applicato anche in Germania . Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia. I due manager erano stati condannati nel

ThyssenKrupp - Condannati ma liberi in Germania : ora i manager chiedono di archiviare. “Processo Italia non corretto” : Il tribunale di Essen potrebbe archiviare la richiesta di procedere all’arresto di due alti dirigenti della ThyssenKrupp condannati in via definitiva per il disastro nello stabilimento torinese in cui nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 morirono 7 operai. La richiesta di archiviazione è stata presentata dagli avvocati dell’amministratore delegato Harald Espenhahn – condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi – e ...