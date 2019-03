Concorsi pubblici marzo 2019 per diplomati e laureati | bandi in scadenza

termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2019)perininSi avvicina il termine per l’inoltro delle domande di partecipazione a diversi; tra questi, una menzione particolare merita la prossima selezione per agenti di Polizia penitenziaria.: 754 posti da agente di Polizia penitenziaria Ancora solo indiscrezioni rispetto alla data di pubblicazione del concorso volto all’assunzione di 754 agenti di Polizia Penitenziaria; stando a quanto riferito dai sindacati del Corpo, molto probabilmente, il bando non verrà pubblicato prima del 5. Se alla fine il termine per l’inoltro delle domande cadrà a inizio mese prossimo, per le prove d’esame bisognerà aspettare almeno fino a inizio estate.Detto ciò, i posti che dovrebbero essere messi in palio dovrebbero essere 754, di cui 305 ...

Pholey_vn : RT @SuperErmy: Ma perché si raccontano fandonie? Tutti i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, a 18 anni diventano, su richiesta, c… - peachmajda : @tonydes66 Era un esempio, l'ho già detto in precedenza. Direi che il tutto non deve essere bilanciato solo in base… - ale_facciorusso : RT @cislfp: Vuoi restare sempre aggiornato/a sulle ultime pubblicazione della #GazzettaUfficiale in materia di #Concorsi pubblici? ?? Segui… -