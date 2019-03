Con il drone sui fondali del Lago di Como | “influenzato dal clima decisamente anomalo che

Drone eConomico 4K : i migliori da comprare : Se stai cercando un Drone economico che possa offrirti delle ottime prestazioni e che abbia una camera 4K senza dover spendere migliaia di euro, sei nel posto giusto! Ti chiedo quindi, gentilmente, di dedicarmi qualche leggi di più...

Il mondo dall'alto : le foto vincenti del Drone Photography Contest : Non vi resta che cliccare la gallery , con lo zoom è ancora più suggestiva , e partire in un viaggio virtuale intorno al mondo. Drone Awards 2018, le foto più belle scattate dal cielo Dronestagram ...

Airbus : Drone Skyways collauda prime Consegne terra-nave al mondo : Roma, 15 mar., askanews, - Airbus ha avviato in questi giorni a Singapore le prove di consegna pacchi terra-nave con il proprio Drone Skyways. Si tratta della prima occasione in cui la tecnologia dei ...

Airbus - drone Skyways collauda prime Consegne terra-nave a mondo : Dopo mesi d'intensa preparazione, Airbus ha avviato a Singapore le prove di consegna pacchi terra-nave con il proprio drone Skyways . Si tratta della prima occasione in cui la tecnologia dei droni ...

Il drone Skyways di Airbus collauda le prime Consegne terra-nave al mondo : Airbus ha avviato in questi giorni a Singapore le prove di consegna pacchi terra-nave con il proprio drone Skyways. Si tratta della prima occasione in cui la tecnologia dei droni viene impiegata in un porto per la consegna rapida alle navi all’ancora di oggetti di piccole dimensioni. Il primo volo di consegna terra-nave, 1,5 kg di materiali di consumo stampati in 3D, è stato effettuato per la nave “M/V Pacific Centurion” della Swire Pacific ...

Bitonto : Chicco - il cane rubato insieme all’auto - è stato riConsegnato al suo padrone : Il volpino si trovava all'interno di una vecchia Fiat Panda rubata e ritrovata alcune ore dopo. Dell'animale nessuna traccia, è stato recuperato ieri a 10 chilometri di distanza dal luogo del furto e riconsegnato al suo proprietario.Continua a leggere

Napoli - disperso nel vallone di Chiaiano : 51enne Con problemi psichici salvato Con il drone : Quasi tre ettari setacciati, due squadre impegnate sul posto nella ricognizione: un drone, modello Dji,, in dotazione ai vigili del fuoco, che sorvola il vallone di Chiaiano per cercare un napoletano ...

Cambiamenti climatici e gestione del rischio - Giampedrone : "diffusione best practice per pianificazione Consapevole" : ...del progetto che Regione Liguria sta portando avanti con l'obiettivo di limitare gli effetti del cambiamento climatico e di progettare soluzioni sostenibili e durature per salvaguardare l'economia ...

Il presidente del Potenza Calcio Caiata inContra Checco Zalone : “Semb uno squadrone” e il comico risponde così : Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha postato un video che lo ritrae assieme al comico Checco Zalone. Assieme recitano il tormentone a sostegno del team lucano: “Semb nu squadrone”. Il comico pugliese replica auspicando sorti simili per il Bari L'articolo Il presidente del Potenza Calcio Caiata incontra Checco Zalone: “Semb uno squadrone” e il comico risponde così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il drone di FIMI X8 SE a soli 376€ Con questo coupon : Siamo sinceri: chi non ha subito pensato “questo lo voglio” quando Xiaomi, qualche tempo fa, ha annunciato l’arrivo del nuovo drone FIMI X8 SE? Il rapporto qualità / prezzo è super convincente ma adesso lo leggi di più...

DJI Spark Combo - il mini drone DJI completo di telecomando in sConto a soli 420 - : Può inoltre inseguire un soggetto precedentemente selezionato e raggiungere la velocità di 50 km/h con la modalità Sport restando in volo per circa 16 minuti, numeri che superano le aspettative ...

In Lombardia cani e gatti nella tomba Con il padrone. Ma niente nome o foto sulla lapide : «Per decoro» : Fido e Micio potranno riposare per l'eternità nella tomba con il loro padrone. La novità è prevista dalla riforma dei servizi funerari approvata martedì 19 febbraio , con 41 sì e 29 no, dal Consiglio ...

Drone Con Telecamera : il migliore da comprare : Se stai leggendo questo articolo sicuramente è perché sei alla ricerca di un Drone con Telecamera. Lo scorso anno il mercato dei droni ha registrato un deciso aumento nelle vendite, infatti tante persone hanno deciso di leggi di più...

Commissario Tav : 'Analisi truffa - numeri del padrone' - Imprenditori : 'Numeri tirati Con i dadi' : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale delle nostre regioni - sottolinea il governatore -. Ora il governo si assuma la ...