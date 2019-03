Come sarà il nuovo serale di «Amici 18»?

Sara Affi Fella - l'accusa di Deianira : 'Come mai dici tutte queste bugie?' : Sara Affi Fella è tornata ad essere attiva sui social e proprio in queste ore ha scelto di riattivare nuovamente il suo vecchio profilo Instagram, che aveva deciso di disattivare quando venne fuori lo scandalo a Uomini e donne. Un ritorno che non è passato inosservato e che ha suscitato subito un vespaio di polemiche, tra cui quelle di Deianira, l'ex protagonista dell'Isola dei famosi, la quale su Instagram ha puntato il dito contro l'ex ...

Ciclismo - 708 chilometri e 4 tappe : ecco Come sarà il nuovo Giro di Sicilia : Giro di Sicilia, è stato presentata la nuova corsa a tappe che entrerà nel calendario italiano dal 3 al 6 aprile dopo oltre 40 anni d’assenza Quattro giorni, 708 chilometri complessivi e quattro tappe che toccheranno le province di Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa. Sono i numeri del ‘Giro di Sicilia‘, la corsa ciclistica organizzata da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Rcs Sport’, che ...

Flavio Insinna : "Avere per amico un supereroe è stato un regalo - Fabrizio. Nessuno sarà mai Come te" : Flavio Insinna ricorda l'amico e collega Fabrizio Frizzi nel primo anniversario della scomparsa. Il 26 marzo di un anno fa se ne andava il conduttore gentile di tanti programmi di successo, tra cui L'Eredità, trasmissione al cui timone ora c'è proprio Insinna.Un passaggio di testimone doloroso, di cui il presentatore aveva parlato già nei mesi passati, affermando: "Condurrò in punta di piedi. Ho molto da studiare, ...

Galatasaray-Trento - Finale CEV Cup maschile 2019 : orario d’inizio e Come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 marzo si gioca Galatasaray-Trento, Finale di ritorno della CEV Cup 2019 di volley maschile. A Istanbul le due squadre si sfideranno per alzare al cielo il secondo trofeo continentale per importanza, i dolomitici partiranno forti della schiacciante vittoria per 3-0 ottenuta settimana scorsa nell’incontro d’andata e sono i grandi favoriti della vigilia: basterà conquistare due set per assicurarsi il titolo, in caso di ...

Elisa diventa una Barbie/ Mattel - 'è un simbolo positivo' : ecco Come sarà : Elisa diventa una Barbie: la decisione della casa produttrice di giocattoli Mattel che vede lei un 'simbolo positivo' oltre che 'un modello per le bambine'.

TFA sostegno - Come saranno le prove e le correzioni : Le prove del TFA sostegno 2019 sono tre: test preselettivo, prova scritta e prova orale. Il test di accesso, o preselettivo, si svolgerà 15 e 16 aprile: 15 aprile (mattina per la Scuola dell’infanzia e pomeriggio per la Scuola primaria) il 16 aprile (mattina per la Scuola Secondaria di I grado e pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado). Alcune Università hanno già iniziato a pubblicare i calendari dei corsi. Vi abbiamo già fornito le ...

A Londra una mostra dedicata alle Air Max - che sarà inaugurata il 26 marzo - celebrato nel mondo Come «Air Max Day» : Nata per celebrare i pezzi cult della linea, la mostra è realizzata in collaborazione con The Drop Date e Sneaker Freaker, i due principali siti, a livello globale, per le notizie sul mondo delle ...

Ecco Come sarà il calcio del futuro : extraricco - extralarge e da Nobel per la pace : Il Mondiale extralarge in autunno e la Champions extralusso al sabato. La sintesi del calcio del futuro - brutale ma efficace - è questa. L'obiettivo comune è uno solo, che si discuta sulla quantità ...

Saccone : non bisogna stupirsi - ci saranno altri casi Come De Vito : Roma – Il senatore di Forza Italia Antonio Saccone, gia’ consigliere comunale di Roma, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Sono stupefatto che la gente sia stupefatta di queste ...

Milano-Sanremo 2019 - ci sarà la VAR : moviola in strada per punire le scorrettezze. Come funziona? : La Milano-Sanremo 2018 è passata alla storia perché è stata la prima corsa ciclistica che si è disputata in regime di VAR, la “moviola in campo” debuttò nel mondo dei pedali proprio lo scorso anno e nel corso dell’ultima stagione è stata impiegata più volte, portando anche a delle sanzioni per comportamento scorretto in gara (ne sa qualcosa Gianni Moscon). La VAR sarà grande protagonista anche in occasione della Classicissima ...

Nintendo lancerà uno smartphone per il gaming : Come sarà : Al contrario, sembrerebbe che Nintendo sia più interessata a fare uno smartphone abbastanza economico e non di nicchia, che si venda bene in tutto il mondo e che serva a far girare i videogames ...

La società Ineos del miliardario Jim Ratcliffe sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo oggi nota Come Team Sky : La società britannica Ineos, che opera nel settore chimico, sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo attualmente nota come Team Sky. A partire da maggio la squadra diventerà quindi il Team Ineos, anche se a occuparsene sarà sempre il

iPhone 2019 - ecco Come saranno : A sei mesi dall'uscita di iPhone XS e alla vigilia di uno degli eventi Apple più importanti di sempre, cominciano già a circolare le prime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche dei nuovi iPhone 2019 in arrivo a settembre. In questo momento l'attenzione della Mela è sui servizi per cercare di diversificare i propri introiti e dipendere meno dalle oscillazioni del mercato degli smartphone, arrivato oramai a ...

The Voice 2019 : Come sarà strutturato : Gue Pequeno e Gigi D'Alessio Il dado è tratto o, come si legge sui social della trasmissione, “Habemus Giuriam”. Definito il quartetto dei coach con Gigi D’Alessio che va ad affiancare Morgan, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno, la macchina di The Voice 2019 è ufficialmente partita. A dispetto della rivoluzione annunciata, il meccanismo del talent si rifà a quello dello scorso anno, lungo otto puntate (e non come accadeva ...