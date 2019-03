Come cambia la normativa sul diritto d' autore

Ora legale 2019 - quando cambia l'orario e Come spostare le lancette - Sky TG24 - : Domenica 31 marzo dormiremo un'ora in meno per poter godere di 60 minuti di luce in più al giorno. La modifica ha conseguenze sull'organismo e anche a livello economico, ma presto potrebbe essere ...

Apple - Come sta cambiando per farsi trovare pronta al dopo iPhone : Se nel 2017 Apple ha tracciato il futuro dell'iPhone per i successivi 10 anni a venire (grazie ad iPhone X), oggi la Mela ha disegnato come vuole essere da grande, ossia indipendente dalle vendite degli smartphone. L'iPhone è (e continuerà ad esserlo) la principale fonte di ricavi del bilancio Apple ed è normale che la compagnia abbia deciso di differenziare i propri investimenti per non rischiare di rimanere troppo ...

Gmail - si cambia : i messaggi diventano interattivi Come pagine web : Google ha lanciato ufficialmente il framework open source denominato Accelerated mobile pages (Amp) per email, che consentirà di trasformare i messaggi di posta elettronica da documenti statici a esperienze dinamiche simili alle pagine web. A un anno dall’annuncio di questa iniziativa, Gmail supporterà la formattazione delle email per l’invio come documenti Amp. Il nuovo protocollo consentirà la creazione di componenti interattive tramite ...

Come cambia - alla fine - il diritto d'autore nel mercato digitale in Europa : Un testo di oltre 150 pagine, con 31 articoli da recepire nelle legislazioni nazionali entro 24 mesi, per regolamentare il copyright nel mondo digitale equilibrando la libertà su internet e la giusta remunerazione dei detentori di diritti d'autore. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il testo di direttiva sul diritto d'...

Bonus bolletta luce e gas 2019 : requisiti cambiati - Come averlo ora : Bonus bolletta luce e gas 2019: requisiti cambiati, come averlo ora Cambio requisiti Bonus bollette I requisiti per ottenere il Bonus bolletta luce e gas nel 2019 potrebbero presto cambiare: stiamo ovviamente parlando delle soglie reddituali Isee, che potrebbero essere più alte. Ma sotto questo aspetto si attende l’ufficializzazione del Decreto che contiene il reddito di cittadinanza. È dunque possibile che le soglie reddituali siano più ...

American Express : Come cambiano i trend nei viaggi d'affari : "Il business travel in forme diverse, con economia diverse, ricorrendo anche a servizi alternativi, anche se in piccola parte e mi riferisco alla sharing economy - ha spiegato ad askanews - cresce in ...

Abolizione ora legale : Parlamento Ue vota a favore - Come cambia l’orario : Abolizione ora legale: Parlamento Ue vota a favore, come cambia l’orario Abolizione ora legale: un tema che diventa di stretta attualità, soprattutto quando si avvicina i momento di spostare le lancette degli orologi. Nella notte di domenica 31 marzo, infatti, torneremo all’ora legale, ma il cambio di ora sarà presto abolito nel Vecchio Continente. A decretarlo il Parlamento europeo che si è espresso sulla questione, votando una ...

Il nuovo Napoli di Ancelotti - Come cambia l’11 per la prossima stagione : De Laurentiis prepara tre super colpi [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Ancelotti (allenatore) ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 : analisi risultati e Come cambia lo scenario : Elezioni regionali Basilicata 2019: analisi risultati e nuovo scenario governo Nuovo e ultimo turno di Elezioni regionali prima delle europee e terza vittoria di fila del centrodestra. Dopo Abruzzo e Sardegna è la volta della Regione Basilicata. Il nuovo presidente della Regione è Vito Bardi alla guida di una coalizione composta da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Basilicata Positiva e Idea. Elezioni regionali ...

Domanda assegni familiari Inps 2019 online : Come cambia il modello da aprile : Domanda assegni familiari Inps 2019 online: come cambia il modello da aprile cambiano le modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare; le modifiche riguardano i lavoratori dipendenti dell’aziende del settore privato non agricolo. assegni familiari Inps: scadenza primo aprile Dal primo aprile 2019 le domande non dovranno essere più presentate al datore di lavoro tramite il modello cartaceo “Anf/Dip”; la richiesta dovrà ...

Da rossa ad azzurra - ecco Come l’Italia delle Regioni ha cambiato colore in un anno : Un anno fa il centrosinistra dominava sul centrodestra (15 a 4). Con la vittoria in Basilicata gli «azzurri» hanno ribaltato gli equilibri (9 a 10). E ora le sfide alle Regionali in Piemonte, Calabria ed Emilia-Romagna

Cambiamenti in gamestop - l'obbiettivo è di porsi Come un' "Esperienza culturale" : gamestop rincorre il mercato per mantenersi competitivo e il piano, a quanto pare, è quello di rendere i suoi negozi, attualmente solo punti vendita al dettaglio, un' "esperienza culturale", riporta Comicbook.Questi progetti per il futuro di gamestop non sono ancora confermati, ma già si parla di "gamestop 2.0". In particolare si parla di spostare la catena dall'essere un semplice rivenditore di videogiochi, portandolo ad abbracciare ...