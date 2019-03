Colorado | tornano alla conduzione Belen Rodriguez e Paolo Ruffini

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)ritorna nuovamente in tv per la sua ventesima edizione, in onda dal 28 marzo alle 21:25 su Italia 1.del programma ci sarà il ritorno dell'apprezzata coppia formata dall'attrice e ballerinae dall'attore. La coppia di presentatori sarà affiancata da Gianluca Fubelli, alias Scintilla, e i Panpers, che aiuteranno i due a rendere questa nuova edizione diancora più ricca di novità.Ad alternarsi sul palco saranno quaranta artisti, ma vedremo anche la bella, ex moglie di Stefano De Martino, presentarsi non solo nei panni della conduttrice, ma anche in quelli della comica attraverso alcuni divertenti sketch presentati insieme ad altri ospiti....

fabiofabbretti : Riparte su Italia 1 #Colorado. Nel cast anche Max Pisu, tornano Francesca Cipriani ed Elena Morali -