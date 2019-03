gossipetv

(Di mercoledì 27 marzo 2019)su Italia Uno: tutto quello che bisogna sapere sullatorna in tv. Partirà giovedì 28 marzo su Italia Uno il popolare show comico. Alla conduzione un gradito ritorno, quello di Belen Rodriguez. Già conduttrice delle edizioni 2011 e 2012, la soubrette argentina sarà affiancata ancora una volta da Paolo Ruffini. …L'articoloproviene da Gossip e Tv.

PeterGleick : Turning the Colorado River into California alfalfa for Saudi Arabia. #cawater #water - carmenFashionCr : Colorado 2019 prima puntata: conduttori, nuovi comici e anticipazioni - k317x : RT @PeterGleick: Turning the Colorado River into California alfalfa for Saudi Arabia. #cawater #water -