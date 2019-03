Codice rosso | cosa dice la nuova legge sulla violenza contro le donne?

Arriva alla Camera il Codice rosso - stretta contro la violenza sulle donne : Arriva alla Camera il 'Codice rosso' , il disegno di legge che stringe le maglie del Codice penale sulla violenza contro le donne. Il provvedimento, licenziato dalla commissione Giustizia, inasprisce ...

Lombardia - incendi boschivi : Codice rosso su Valchiavenna - Alpi Centrali - Lario - Verbano - Brembo e Alto Serio : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di oggi, martedì 26 marzo, e fino al prossimo aggiornamento, su Valchiavenna (So), Alpi Centrali (So), Verbano (Va) e Lario (Co-Lc), Brembo (Bg) e Alto Serio-Scalve (Bg) e di criticità moderata (codice arancione)sull’Alta Valtellina (So) e Valcamonica (Bs). Rimane la criticità ...

Incidente frontale - grave una donna trasportata in ospedale in Codice rosso : l'impatto è avvenuto in mattina, sul posto carabinieri e ambulanze del 118 CAMPOBASSO. Due auto coinvolte nell'Incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 10:00 su contrada Lupara nei ...

Bonafede a Sky Tg24 : 'Femminicidio è strage - presto Codice rosso' - : Il ministro della Giustizia: "Ci muoviamo anche con la prevenzione attraverso una norma che stabilisce che il magistrato deve ascoltare entro 3 giorni dalla denuncia la donna che ha trovato il ...

Codice rosso - la campagna social del M5S per inasprire le pene per femminicidi - stalking e aggressioni con l'acido : Anche se le drammatiche storie di cronaca che hanno visto come vittime Gessica Notaro e Lucia Annibali, ora deputata del Pd, dicono che gli aggressori hanno voluto colpire le vittime proprio nel loro ...

Il commissario Asl Napoli 1 : «Nessuna indagine interna - Ospina non era da Codice rosso» : «Ha rifiutato il ricovero» Ai microfoni di Radio CRc è intervenuto Ciro Verdoliva commissario della Asl Napoli 1. Ha raccontato che Ospina è arrivato all’Ospedale San Paolo senza consultare il 118. E ha dichiarato che «non c’è alcuna indagine interna, solo una verifica per capire quali sono le migliori procedure da applicare». «Inizialmente è stato classificato come codice rosso poi tramutato in verde. Ero lì e ho visto un ottimo ...

Roma : incidente su Muro Torto - motociclista in Codice rosso : Roma – incidente la scorsa notte a Roma, alle 2.45 circa, in viale Muro Torto, all’ultima curva in direzione di piazzale Flaminio. Ferito un motociclista di 34 anni, che e’ stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Dai primi accertamenti non risultano esserci altri veicoli ...

Scontro frontale : una donna in Codice rosso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Scontro frontale: una donna in ...

Udine - esplosione violenta in casa : famiglia intera all'ospedale in Codice rosso : A Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, oggi lunedì 11 marzo una famiglia intera è finita in ospedale a causa di un'improvvisa esplosione avvenuta nel loro appartamento. Lo scoppio inaspettato ha interessato anche una palazzina confinante in via Chiozza, buttando giù altri due appartamenti che si trovavano al terzo piano di una palazzina di cinque piani totali. Una delle ipotesi al momento più probabili sembrerebbe una fuga di gas ...

Sanità pubblica «in Codice rosso» : da Fondazione Gimbe un piano di salvataggio : Per continuare a investire nella Sanità pubblica e garantire l'accesso ai farmaci nuovi che stanno arrivando, bisogna avere un'economia sana. E il nostro comparto ha dato un grande contributo. Siamo ...

Violenza sulle donne - Boldrini a Salvini : "Codice rosso inapplicabile" : Laura Boldrini ha trovato un altro motivo per attaccare Matteo Salvini: il 'Codice rosso', la nuova legge con cui il governo intende tutelare maggiormente le donne vittime di abusi sessuali.Secondo la Boldrini la richiesta tassativa del pm di vedere la parte lesa entro tre giorni dalla Violenza"in un mondo ideale sarebbe auspicabile" ma "nella realtà italiana della giustizia" è un qualcosa di "inapplicabile"."Andrebbe a creare delle enormi ...

Roma : Metro B San Paolo - uomo ferito in Codice rosso : Roma – Si rischia l’ennesima tragedia nella Capitale. È stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso un uomo che poco prima delle ore 9 e’ stato soccorso sui binari all’interno della Metro B di Roma alla stazione di San Paolo. Dovrebbe avere riportato un trauma cranico e toracico. Sul posto sono accorsi il 118 e la Polizia. La dinamica della caduta è naturalmente allo studio. Saranno le telecamere e ...

Milano - metro frena bruscamente : un ferito in Codice rosso : La situazione è tornata alla normalità dopo aver provocato diversi disagi ai passeggeri che affollavano la linea in un orario di punta

8 marzo : Bongiorno - Codice rosso nel 2019 : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Entro l'anno sarà pronto il 'Codice rosso', un pacchetto di provvedimenti per assicurare un rapido accesso alla giustizia - entro 72 ore - alle donne che denunciano violenza di ...