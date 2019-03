Close to the Sun | l' horror italiano ispirato a BioShock si mostra in nuove splendide

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Come riporta DSOGaming, Wired Productions ha pubblicato alcuni nuovi screenshot per il suo prossimo titolo indie,to the Sun. Il gioco sarà un'altra delle esclusive di Epic Games Store e dovrebbe arrivare nel corso dell'anno.to the Sun è descritto come un gioco di avventuraatmosferico sviluppato dallo studio indipendenteStorm in a Teacup. Il team è passato dall'utilizzo di Unity come motore di sviluppo a Unreal Engine 4 per il suo titolo. Secondo lo studio, il cambio di motore ha portato a enormi aumenti di fedeltà visiva e qualità all'interno del gioco, offrendo un'esperienza mozzafiato per i giocatori.Leo Zullo, Managing Director di Wired Productions, ha dichiarato che il gioco sarà distribuito esclusivamente su Epic Games Store:Leggi altro...

