Cina | utili aziendali a picco | mai cosi male da otto anni

5 modi per utilizzare il pompelmo in cu Cina : Il pompelmo , il raffinato frutto dal gusto forte ed acidulo, è un agrume dalla storia molto antica e si pensa sia il risultato di un incrocio fra l'arancio e il pomelo. È ricco di sostanze benefiche, fra cui la vitamina C. Questo agrume può essere impiegato in cucina nei modi più disparati. Di seguito l'elenco dei più noti.

Genetica e MediCina Integrata in Oncologia e Psiconcologia : come utilizzare la mappa del nostro DNA per traguardi di prevenzione e salute : Domenica 3 Marzo, 3° Convegno di Oncologia Integrata a Modena presso il Forum Monzani BPER dal titolo: “Genetica e Medicina Integrata in Oncologia e PsicOncologia: come utilizzare la mappa del nostro DNA per traguardi di prevenzione e salute.” Conto alla rovescia per il 3° convegno di “Oncologia Integrata”, come ogni anno rivolto a personale sanitario, caregivers e pazienti insieme, una formula innovativa per questo tipo di ...