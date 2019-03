Cina | l' industria arranca | profitti in forte calo

Cina : Sicindustria incontra Geraci - 'imprese pronte a concreta collaborazione' : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "Un incontro per gettare le basi di una fruttuosa collaborazione, per far sì che la visita del presidente della Xi Jinping sia ricca di interessanti prospettive di crescita per il territorio siciliano, per le imprese e per il circuito economico dell’Isola. Un’occasione

Cina : Marinese (Confindustria Venezia) - 'Via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

MediCina : da 2011 quintuplicati investimenti in industria sanitaria digitale : Tutti elementi che stanno trasformando la Medicina in una vera e propria 'scienza medica' basata sulla raccolta, analisi, condivisione e interpretazione di miliardi e miliardi di dati. Un cambiamento ...

MediCina : da 2011 quintuplicati investimenti in industria sanitaria digitale (2) : (AdnKronos) - La nuova tendenza della Medicina, è emerso nel corso del convegno, mette al centro anche l'uomo e non solo la malattia da curare. L’incontro fra nuove tecnologie e Medicina sta generando un impatto straordinario sia a livello clinico, grazie alla possibilità, per esempio, di monitorare

MediCina : da 2011 quintuplicati investimenti in industria sanitaria digitale : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Una Medicina non più solo di precisione, ma personalizzata e in grado di prendersi cura del paziente dal punto di vista clinico e individuale grazie al contributo delle nuove tecnologie digitali come big data, intelligenza artificiale e deep learning. Tutti elementi che

Cina - rallenta la produzione industriale. Bene il commercio al dettaglio : La produzione industriale in Cina è più lenta del previsto , nonostante un modesto rimbalzo degli investimenti, suggerendo che l'economia di Pechino inizierà a rallentare nel 2019 . L'industria de Dragone ha registrato una crescita del 5,3%, nei primi due mesi dell'anno, dato che si confronta con il +5,7% rilevato a dicembre e ...

Farmindustria e MediCina del Lavoro : il protocollo per promuovere la salute dei dipendenti : Convegno FarmindustriaConvegno FarmindustriaConvegno FarmindustriaIn occasione di «Healthcare e Diversity Management – Lavoro e salute nelle imprese del farmaco: la persona al centro», l’evento organizzato da Farmindsutria in collaborazione con ONDA, è stato firmato un protocollo d’intesa da Farmindustria, Assogenerici e Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) con lo scopo di promuovere e migliorare la salute di oltre 200 mila ...

Cina : premier Li - aggiornare industria tradizionale Jilin per aumentare vitalità imprese : "Le industrie tradizionali svolgono un ruolo significativo nell'economia di Jilin e la provincia, in quanto importante base industriale, dovrebbe approfondire ulteriormente le riforme e l'apertura", ...

L'industria rifiata : a gennaio balzo della produzione. Crescita Usa-Cina : borse giù : A peggiorare il fosco quadro le aperture delle borse occidentali, appesantite anche dai dati che arrivano dalla Germania: gli ordinativi delle fabbriche della prima economia europea sono crollati a ...

Industria del farmaco. Protocollo per migliorare la salute nelle aziende di mediCinali : Promuovere e migliorare la salute di oltre 200 mila persone: i 66 mila dipendenti delle imprese del farmaco e le loro famiglie. È questo lo scopo del Protocollo d'intesa firmato da FarmIndustria, ...

Giappone - produzione industria gennaio -3 - 5% - pesa rallentamento Cina : Si moltiplicano i segnali di debolezza dell'economia del Giappone. La produzione industriale di gennaio ha registrato un calo del 3,7% su base mensile, la contrazione più marcata negli ultimi dodici mesi.

Cina : presidente Xi - industria energetica chiave per sviluppo economico Mongolia Interna : ...37 - , Agenzia Nova, - Durante il primo incontro del 13mo Congresso nazionale del popolo, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'economia ...

INDUSTRIA E POLITICA/ Ecco la formula per non soccombere a Cina - Usa e Russia : La costruzione europea va messa a punto, ma non abbandonata. Lo sanno bene le imprese, che cercano di trasCinare anche la POLITICA

Tempi bui per la Cina : l'industria resta in recessione : La frenata dell'economia cinese non è più un'ipotesi e parte del settore manifatturiero, un tempo florido e molto attivo all'export. Ed proprio la frenata delle vendite all'estero, dovuta alle