Ciclone Idai | MSF | “In Mozambico curiamo 200 casi sospetti di colera al giorno”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il governo delha confermato ufficialmente la presenza didinella città di Beira colpita dal. Medici Senza Frontiere (MSF), impegnata nella risposta all’emergenza, sta supportando il ministero della Salute locale nel trattare ie sta lavorando per aumentare le attività di prevenzione e cura della malattia. “Data l’enorme quantità di acqua che ha attraversato la città di Beira durante ile il volume dei danni che ha causato, non sorprende che emergano malattie trasmesse dall’acqua come il“, ha detto Gabriele Santi, vice coordinatore di MSF per l’emergenza a Beira. “MSF sta già supportando il ministero della Salute per curare idiin tre strutture sanitarie della città e finora abbiamo trattato più di 200 pazienti al giorno. Stiamo lavorando per supportare un sempre maggior numero di ...

MSF_ITALIA : Il nostro logista Armando lavorava proprio a Beira, in #Mozambico, la città più devastata dal ciclone #Idai. In que… - Pontifex_it : Esprimo il mio dolore e la mia vicinanza alle care popolazioni del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi, colpite… - MSF_ITALIA : Portare aiuti non basta, bisogna sapere come farlo. Cosa fare quando tutto è distrutto? Da dove cominciare per po… -