Ciclismo | Groenewegen vince la Brugge-De Panne | sfuma il bis per Elia Viviani

(Di mercoledì 27 marzo 2019)-De, Dylandella Team Jumbo-Visma ha vinto la corsa in volata davanti a Gaviria ed il nostroE’ andata in scena questo pomeriggio un’entusiasmante-De, vinta in volata da Dylan. Il ciclista olandese della Team Jumbo-Visma ha staccato tutti, sopravanzando nell’ordine Gaviria e. Il nostroha tentato di portare a casa il bis dopo la vittoria nella passata edizione, ma è stato costretto a cedere allo strapotere di. Bouhanni ai piedi del podio, nono invece Giacomo Nizzolo. Una caduta nel finale ha ridotto il gruppo in vista della volata finale, con diversi big staccati nel rush finale comunque ben gestito dae dai suoi gregari.Non arriva il bis alla-Deper, il veronese è comunque terzo #De#Eurosport...

