Ciclismo | Groenewegen straccia Gaviria e Viviani a La Panne VIDEO

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il calendario delbelga è ripreso con la Driedaagse Brugge – De, la corsa in linea che dallo scorso anno ha preso il posto della gloriosa Tre Giorni di La. Con un percorso piuttosto semplice la corsa fiamminga strizzava l’occhio ai grandi velocisti, quasi tutti presenti al via, daa Kittel e. Dopo una brutta caduta che ha spezzato il gruppo ad una decina di chilometri dal traguardo la Deceuninck ha preso in mano le operazioni per il campione in carica, ma sul breve rettilineo finale Dylanha dimostrato un’esplosività decisamente superiore andando a vincere la quinta corsa stagionale....

fenomenogabry : RT @OA_Sport: #Ciclismo, Driedaagse Brugge-De Panne 2019: Dylan #Groenewegen domina la volata! Battuti Fernando #Gaviria ed Elia #Viviani h… - OA_Sport : #Ciclismo, Driedaagse Brugge-De Panne 2019: Dylan #Groenewegen domina la volata! Battuti Fernando #Gaviria ed Elia… -