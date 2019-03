Ciclismo | all’asta i cimeli di Marco Pantani | oltre 40 oggetti in vendita | c’è la

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La Mercatone Uno è in amministrazione controllata e40appartenuti aandranno all’asta. Questa è la triste notizia che sconvolge il mondo del, lo storico sponsor della squadra del Pirata versa in gravi condizioni finanziarie e così alcunidel compianto ciclista verranno messi in. Come riporta La Repubblica si tratta di una serie diche attualmente si trovano custoditi in una torre della sede principale della Mercatone Uno a Imola. Tra tutti spicca la bicicletta con cuivinse le ultime due corse della sua carriera, cioè le due tappe del Tour de France 2000 quando sul Ventox e a Courchevel sconfisse Lance Armstrong. Non finisce qui perché ci sono anche la bicicletta delle Olimpiadi di Sydney 2000, alcune maglie autografate e tanto altro ancora.Il motivo per cui si è arrivati a questo punto è presto detto: ...

