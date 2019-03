Chapecoense | morto il radiocronista Rafael Henzel | era sopravvissuto al disastro aereo

Chapecoense - morto in campo il cronista Rafael Henzel : era sopravvissuto al disastro aereo : Di sè diceva che era un «giornalista, rinato su una collina della Colombia». Quella collina, alle porte di Medellin dove il 28 novembre 2016 si è schiantato l’aereo che portava i giocatori della brasiliana Chapecoense a disputare la storica finale della Copa Sudamericana, contro i colombiani dell’Atletico Nacional. Un sogno per la squadra rivelazio...

E’ morto Rafael Henzel : era sopravvissuto al disastro aereo della Chapecoense [FOTO] : E’ un giorno triste per il mondo del calcio ed in particolar modo per la Chapecoense, è morto infatti Rafael Henzel giornalista e conduttore radiofonico brasiliano sopravvissuto al disastro aereo nel 2016, aveva 45 anni. La causa della morte sarebbe stato un arresto cardiaco avuto durante una partita di calcetto con gli amici. Subito dopo il malore Rafael è stato portato d’urgenza all’ospedale ma non c’è stato nulla ...