huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Tra le polemiche, la geografia dei "(ma non insieme) al Partito Democratico di Nicola Zingaretti in vista delle Europee inizia a prendere forma. Il movimento del sindaco di Parma Federicoha annunciato l'per una lista con i liberali didi Benedetto Della Vedova. Al partito di Emma Bonino guarda con favore anche il Psi, mentre si registra la rottura tra lo stessoe i Verdi di Angelo Bonelli. "Ho appreso, anzi abbiamo appreso, come Verdi che il movimento politico Italia in Comune di Federicoha deciso di non allearsi più con i Verdi per le prossime elezioni europee ma con più Europa di Benedetto Della Vedova, eppureaveva assunto con i Verdi delle intese politiche e annunciato l'alleanza in eventi pubblici. Non mi sento, e non ci sentiamo assolutamente, la sposa o lo sposo abbandonati sull'altare ...

HuffPostItalia : 'Cespugli' impazziti intorno al Pd. C'è l'intesa tra Pizzarotti e +Europa, i Verdi insorgono. E Calenda attacca il… -