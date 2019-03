Centrodestra | perché Lassie ritorni bisogna che la casa ci sia

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Premessa numero uno: il voto della Basilicata, come quello dell'Abruzzo, della Sardegna, e prima ancora del Friuli Venezia Giulia, del Molise, delle province autonome di Trento e Bolzano, è stato un voto politico. Netto. Chiaro. Inequivocabile.Premessa numero due: ricordarlo ogni minuto a Matteo Salvini, sul modello "torna a", non serve a niente. Perché Salvini il vento diche soffia forte nel Paese è in grado di sentirlo benissimo da sé, ma dalla prospettiva di ripristinare l'originaria coalizione palesemente non è attratto, e su un terreno distante dal liberalismo ha trovato non pochi elementi di affinità con il Movimento 5 Stelle.È evidente, allora, che per costringerea intraprendere il viaggio di ritorno,costruire unanella quale, quanto meno, valga la pena tornare.Mi rendo conto ...

