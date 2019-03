Catania | tre ventenni abusano di una diciannovenne americana | arrestati

Catania - tre giovani italiani accusati di stupro di una ragazza americana : Una notte di violenza subìta dalla ragazza che ha saputo mantenere il sangue freddo e raccogliere le prove per denunciare due diciannovenni e un ventenne

Catania - tre ventenni arrestati per aver stuprato e ripreso una 19enne americana : È stata violentata da tre ragazzi, tutti e tre fermati dai Carabinieri, una 19enne americana che era a Catania da appena tre mesi come ragazza alla pari. Il fatto risala alla sera del 15 marzo. Insieme a un’amica era in un bar di via Teatro Massimo, quando è rimasta sola è stata avvicinata dagli indagati, che sono Roberto Mirabella, 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, di 19. Le avrebbero offerto alcuni drink facendola ...

Stupro di gruppo a Catania su una 19enne americana. Arrestati tre giovani italiani - hanno filmato tutto : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della 'movida' della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviatole ...

