Caso Icardi | Zanetti | “credo si sia parlato anche troppo”

"Credo si siatroppo di. Ora ci concentriamo sul campo perche' mancano 10 gare in cui dovremo essere focalizzati sul finale di stagione che e' fondamentale". Sono le dichiarazioni del vicepresidente dell'Inter Javier. "Abbiamo l'obiettivo di qualificarci per la Champions League, mancano dieci partite e domenica incontriamo una diretta rivale – ha proseguito, come riporta la societa' sul sito -. La squadra sta preparando la gara al meglio insieme al mister. Ci era mancata continuita' ma la risposta nel derby e' stata molto forte, una gara sentita, fondamentale per la classifica. Ora siamo terzi e dobbiamo continuare su questa strada".

