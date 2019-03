Carenza di Vitamina D | valori troppo bassi nella popolazione | ecco cosa serve per “fare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) È arrivata la primavera: le giornate si allungano e il freddo intenso dell’inverno sembra già un ricordo. Il sole ravviva le nostre giornate, migliora l’umore e ci stimola ad essere più attivi, ma non solo. La luce solare risulta fondamentale anche peril pieno” diD.Uno studio condotto dall’Osservatorio Grana Padano e dall’Associazione Brain and Malnutrition Onlus (B&M) ha correlato laD (25-OH) plasmatica non solo con ciò che mangiamo, ma anche con l’esposizione al sole, che permette all’organismo di sintetizzare questa. I volontari dell’associazione B&M hanno indagato le abitudini alimentari, i livelli diD nel sangue e l’esposizione al sole di 450 persone con età maggiore di 60 anni e in possesso degli esami ematochimici inerenti ai livelli di 25OHD, senza però aver consumato supplementi (integratori) di tale. ...

