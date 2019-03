Carceri | garante | “Sovraffollamento non è fake news | per più di 13mila detenuti non c’è

Carceri sovraffollate e troppi suicidi : l’allarme del Garante per i detenuti : Nel 2018 64 casi di suicidio nelle Carceri italiani, mentre nei primi tre mesi del 2019 dieci persone si sono già tolte la...

Il lungo male delle Carceri italiane. La relazione al Parlamento del Garante dei detenuti : Roma. Nella sua relazione annuale al Parlamento, il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma torna a fotografare la situazione delle carceri e dei luoghi di privazione della libertà in Italia. Una realtà che presenta ancora gli stessi sintomi di una malattia di lungo corso, diagnosticata e discuss

Carceri - Garante : sovraffollamento è vero : 10.23 In Italia il problema del sovraffollamento nelle Carceri "non è una fake news", spiega Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti,nella relazione al Parlamento che indica in 60.472 il numero di detenuti e 50.514 i posti letto Nell'ultimo anno si contano 2.047 detenuti in più, anche se cala il numero di nuovi carcerati (-887),con un andamento progressivo crescente e preoccupante" che "si riverbera sulle condizioni di vita interne e sul ...

Garante : taser usati solo se necessario - sovraffolamento Carceri reale e preoccupante : Roma – “Ogni violazione deve essere tempestivamente accertata e sanzionata, per non inviare un inaccettabile messaggio d’impunita’ che lederebbe non solo la fiducia nelle istituzioni, ma lo stesso stato di diritto che e’ cardine della nostra civilta’ giuridica”. Lo dice il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute delle persone private della liberta’ a proposito dei doveri cui e’ ...