Candidati M5S europee 2019 | chi sono i nomi famosi tra i 2600 La lista

(Di mercoledì 27 marzo 2019)M5S: chitra i. LaChiM5S per un posto nel Parlamento europeo? Idisponibili sulla piattaforma Rousseau e starà agli iscritti votarli (fino a un massimo di 5 preferenze) nella prima fase delle Europarlamentarie. Le candidature, infatti,state chiuse lo scorso 25 febbraio e ora toccherà alle consultazioni e poi alle votazioni. Tra ipresenti, alcuni noti, diverse professionalità e circa 2/3 con una laurea, ma solo poco più del 50% vanta una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata.M5S: Europarlamentarie al via, come funziona In un post pubblicato sul blog ufficiale del Movimento, si spiega il meccanismo del voto sulla piattaforma Rousseau e si ricordano alcune novità importanti. Le liste deistate rese pubbliche ...

