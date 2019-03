Cancro al seno | verso terapie più efficaci e con meno controindicazioni | nuovi farmaci

Tumori : l’olio di frittura riusato è “benzina” per il Cancro al seno : Occhio al riuso dell’olio per friggere. Secondo un nuovo studio, condotto su topi, può innescare cambiamenti genetici che favoriscono la progressione del cancro al seno in stadio avanzato. L’olio di frittura ripetutamente riscaldato ad alte temperature potrebbe infatti agire come innesco tossicologico e favorire la proliferazione di cellule tumorali, metastasi e cambiamenti nel metabolismo dei lipidi, hanno scoperto gli scienziati ...

Cancro al seno : il girovita è un chiaro segnale di rischio per questa e altre patologie tumorali : Il Cancro al seno è uno dei tumori più diffusi e le politiche sanitarie messe in atto per prevenirlo sono sempre più effettuate a tappeto, con screening e campagne informative. Nonostante questo, però, secondo gli esperti, nel prossimo decennio i casi di malattia sono destinati ad aumentare anche nelle donne che hanno meno di cinquant’anni. Le cause sono diverse, ma tra queste vi sono sicuramente l’aumento del sovrappeso e dell’obesità. La ...

Cancro al seno/ Geni predicono rischio metastasi : 'Scoperta innovativa' : Cancro al seno, un scoperta italiana ha identificato i Geni che predicono il rischio individuale di sviluppare metastasi. In futuro terapie personalizzate.

Prof si ammala di Cancro al seno : i suoi studenti lanciano una raccolta fondi : Luisa, Prof e ricercatrice in Statistica presso l' Università di Bologna , ha scoperto che il suo al seno si era esteso al punto da non essere più curabile in Italia. Così è entrata in aula dai suoi ...

Cancro al seno - fare sport riduce rischio mortalità : Cancro al seno. fare sport riduce il rischio di mortalità per i tumori alla mammella e al colon retto di circa un quarto. Ma attenzione: bisogna farlo per almeno due ore e dieci minuti a settimana e ad intensità moderata. ...

Tumori : test del sangue rivela il Cancro al seno : Nuovo metodo non invasivo potrebbe rivoluzionare l’oncologia: un test del sangue permetterebbe ai medici di diagnosticare il cancro al seno. Lo notizia arriva dall’Università di Heidelberg (Baden-Württemberg), che ha annunciato di aver messo a punto una nuova procedura per svelare la presenza di un cancro. La procedura richiede solo pochi millilitri di sangue e si basa sul controllo di alcuni biomarcatori ‘spia’ della ...

“Screening mammografico cruciale contro il Cancro al seno” : “Per prevenire il cancro bisogna certamente seguire le regole cui tutti si dovrebbero attenere per essere in salute. Un’alimentazione equilibrata, possibilmente con una dieta mediterranea, e soprattutto fare attività fisica. Detto questo, non esiste una prevenzione specifica per il tumore della mammella. La prevenzione si attua con la diagnosi precoce e quindi invitando le donne a partecipare allo screening mammografico, quello ...

