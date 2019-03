Campania | il 3% dei bambini nato da tecniche di procreazione assistita Sale a 36 | 3 anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Insono circa 47.000 le coppie con problemi di fertilità che, dal 2010 al 2016, si sono rivolte agli oltre 40 Centri dimedicalmente(PMA) della regione per realizzare il desiderio di avere un figlio. Nello stesso periodo, inati vivi grazie alle diversedi fecondazionesono stati oltre 9.000. Secondo i dati dell’ultimo Rapporto, i nati nel 2016 – in aumento rispetto all’anno precedente – sono stati 1.331, poco meno del 3% del totale delle nascite1. Una crescita dettata da un aumento dell’infertilità in una popolazione che decide di fare figli sempre più tardi.Questi sono alcuni dei dati emersi dall’incontro “Madri oltre: il desiderio del materno e l’esaurimento ovarico”, che si è svolto oggi presso il Centro di Infertilità dell’Università della“Luigi Vanvitelli”, uno dei centri pubblici d’eccellenza della ...

PaolaTavernaM5S : Io non ho parole per descrivere il disprezzo che provo verso certe persone. Mi vergogno per lui. Bene hanno fatto a… - Unomattina : Campania, terra dei fuochi: contro lo sversamento abusivo di rifiuti e i roghi tossici @Esercito scende in campo co… - Mov5Stelle : Di 42 discariche pericolose per la salute dei cittadini di #Basilicata, Puglia, Abruzzo e Campania (oltre a 2 del F… -