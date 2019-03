Cambio dell’ora a Marzo 2019 | tutto quello che c’è da sapere sull’abolizione dell’Ora

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Parlamento Europeo sostiene la fine deldall’ora solare a quella legale: il 2021 potrebbe essere l’ultimo anno con lo “spostamento di lancette” in UE, e gli Stati membri dell’Unione manterranno il diritto di decidere il proprio fuso orario: è quanto prevede una risoluzione legislativa approvata dagli eurodeputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, che appoggia la proposta della Commissione Europea, spostando l’applicazione dalal 2021. I Paesi dell’Ue che decideranno di mantenere l’ora legale – se nel negoziato con il Consiglio verrà confermata la posizione del Parlamento – dovrebbero effettuare ildell’ora per l’ultima volta l’ultima domenica di2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima ...

francescacheeks : ho un SONNO terribile e senza precedenti da due giorni e continuo a dare la colpa al cambio dell’ora, ma mi sono ap… - ilpost : Il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione del cambio tra ora solare e ora legale a partire dal 2021 - sole24ore : Stop del Parlamento Ue al cambio dell’ora dal 2021 -