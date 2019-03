Cambiamento | l’Italia è la zavorra europea

Venezuela - Guaidó si appella all’Italia : “Sicuro che sceglierà il Cambiamento ”. E denuncia : “70 uccisi e 700 incarcerati” : In Venezuela ci sarebbero 70 morti e 700 incarcerati, di cui 80 minorenni. A denuncia rlo è Juan Guaidó , il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi capo del governo. Secondo Guaidó , che si è appella to anche all’Italia, dicendosi “sicuro che si schiererà con la gente che chiede il cambiamento”, “il 90% dei Venezuela ni è per il cambiamento e Nicolás Maduro ha perso il controllo del paese”. Appello cui ha ...

