Cambiamento : l’Italia è la zavorra europea : Un diluvio di pessime previsioni sta costringendo il governo di coalizione Lega-M5s a considerarsi responsabile del declino della fiducia di famiglie e imprese e a riconoscere il rallentamento dell’economia italiana che prima negava a priori. Nel suo rapporto previsionale Confindustria ha rivisto ne

Accenture Banking - in Italia settore bancario in Cambiamento : Il settore bancario Italiano vive un momento di grande cambiamento in cui l'innovazione rende florida la nascita di nuovi modelli di business. Grazie a questo momento propizio si attende che il ...

Cambiamento climatico : perché abbiamo bisogno delle manifestazioni studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Friday for Future - 15 marzo : anche in Italia lo sciopero degli studenti contro il Cambiamento climatico - : Il 15 marzo niente scuola o università per i ragazzi di tutto il mondo, che chiedono impegni concreti per preservare il pianeta nell'ambito dell'iniziativa "Fridays for Future", lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg

No al falso Cambiamento : in Italia è mancata e manca ancora l'alternativa liberale : Nel mondo occidentale, grosso modo, c'è stata l'alternanza fra due partiti o due correnti politiche : una più preoccupata della produzione di ricchezza e un'altra preoccupata invece della sua ...

Gli otto principali festival impegnati nel Cambiamento socio-economico italiano si danno appuntamento a Roma : Per uscire dal circolo vizioso del rancore e della paura dove il cortocircuito tra politica e comunicazione social rischia di far precipitare l'Italia. L'appuntamento di Roma vuole porre le basi per ...

Più che l'Italia del Cambiamento - questa è l'Italia della confusione : ... Silvio Berlusconi che, non avendo trovato un sostituto per lui accettabile a cui lasciarne la guida, sta condannando la sua forza politica ad una lenta agonia ed una inesorabile scomparsa. E per ...

Roma - Landini : "In troppi danno i numeri in Italia : il Cambiamento siamo noi siamo" : 'Dal governo ascoltino questa piazza e aprano un confronto: noi siamo il cambiamento'. Così Maurizio Landini, neo segretario della Cgil, dal palco di piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione ...

Ci voleva il Sanremo del Cambiamento per capire come votano gli italiani : Sarà che è il Festival del cambiamento, sarà che questo governo fa apparire nuove tutte le cose, ma guardando Sanremo mi sono accorto per la prima volta di un dettaglio talmente radicato nella psicologia degli italiani da passare inosservato: il televoto. A inizio Festival il suffragio viene aperto

Venezuela - Guaidó si appella all’Italia : “Sicuro che sceglierà il Cambiamento”. E denuncia : “70 uccisi e 700 incarcerati” : In Venezuela ci sarebbero 70 morti e 700 incarcerati, di cui 80 minorenni. A denunciarlo è Juan Guaidó, il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi capo del governo. Secondo Guaidó, che si è appellato anche all’Italia, dicendosi “sicuro che si schiererà con la gente che chiede il cambiamento”, “il 90% dei Venezuelani è per il cambiamento e Nicolás Maduro ha perso il controllo del paese”. Appello cui ha ...

Guaidó : «Italia ci riconosca». Di Maio : «Il Cambiamento lo decidono i venezuelani» : «Siamo dalla parte della pace e della democrazia, dobbiamo creare i presupposti per favorire nuove elezioni» dice Di Maio rispondendo a Guaidó

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il Cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...