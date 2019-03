Cambiamenti climatici | la comunità scientifica italiana pronta a sostenere la battaglia

Cambiamenti climatici - presidente del Consiglio europeo : “intensificare il lavoro sulla strategia a lungo termine” : I capi di governo e di stato dell’UE “sono determinati ad affrontare il cambiamento climatico. Nonostante le differenze è ora chiaro quanto il tema sia urgente, e i leader” dell’Unione “torneranno sulla questione a giugno. Nel frattempo abbiamo dato istruzione ai ministri di intensificare il lavoro sulla strategia a lungo termine dell’UE, per attuare gli obiettivi dell’accordo di Parigi“. A dirlo è ...

Cambiamenti climatici - in Tanzania il progetto Ecoboma per rispondere alle minacce di una siccità senza precedenti : L’irregolarità degli eventi atmosferici, legata ai Cambiamenti climatici in atto, ha effetti drammatici in alcune zone della Terra. Nel 2017 una siccità senza precedenti ha colpito la Regione di Arusha (Tanzania), mettendo a serio rischio la sopravvivenza di intere comunità che basano il proprio sostentamento sull’agricoltura e la pastorizia. Per rispondere alle minacce di un clima che cambia, Istituto Oikos ha lavorato al fianco delle comunità ...

Calabria - Agronomi e Forestali : “Serve sinergia per contrastare i Cambiamenti climatici” : Comunicare meglio all’esterno il lavoro svolto dai dottori Agronomi e Forestali e attivare sinergie sul territorio calabrese per attuare pratiche di adattamento al cambiamento climatico. Con questi due output si è chiuso “Cambiamento climatico – Ultima Frontiera”, l’evento organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza e da INFOLIFE e svoltosi a Cosenza il 22-23 marzo. La città di Cosenza e la ...

In Piazza per il Proprio Futuro : Manifestazione Studentesca Contro i Cambiamenti climatici #planetB : Lo scorso 15 marzo a Roma, come nel resto del mondo, flotte di studenti sono scese in Piazza per supportare Greta Eleonora Thunberg Ernman, una sedicenne svedese che nell’ultimo anno ha manifestato, da sola, davanti al Parlamento Svedese per sensibilizzare i suoi connazionali ai problemi ecologici dovuti all’inquinamento ambientale. Giovani di tutto il mondo hanno risposto al suo appello e hanno deciso di manifestare Contro i Cambiamenti ...

Clima - all’Università Ca’ Foscari di Venezia il Dottorato e il Master in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici : L’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) lanciano la seconda edizione del Master di Ricerca in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici. Il Master è rivolto agli studenti italiani e internazionali con esperienza o uno spiccato interesse nell’attuale sfida dei Cambiamenti Climatici nei suoi aspetti scientifici, sociali ed economici. Il Master offre l’opportunità di seguire lezioni di ...

Un murales realizzato con lo smog contro i Cambiamenti climatici : murales fa parte della quinta tappa di Climate Art Project , il progetto di Andreco tra arte, scienza e ambiente che sta attraversando il mondo per sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici. ...

Tim Cook sollecita maggiore attenzione verso i Cambiamenti climatici - : Il vice premier cinese, Han Zheng, alla cerimonia di apertura del China Development Forum 2019 ha detto: 'La Cina è riuscita a trasformare un'economia chiusa in un'economia aperta a tutto tondo'. E ...

Giornata Mondiale della Meteorologia : ecco le 12 tendenze più preoccupanti sui Cambiamenti climatici : Il 23 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia per ricordare il giorno del 1950 in cui entrò in vigore la convenzione intergovernativa dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO). Questa Giornata mostra i contributi dei servizi meteorologici e idrologici nazionali ed è celebrata con varie attività nel mondo. Inizialmente l’organizzazione era conosciuta come Organizzazione Meteorologica Internazionale (IMO), ...

Sui Cambiamenti climatici Angela Merkel sta con Visegrad : La Francia si trova invece in condizioni del tutto diverse, e non solo perché ha un'economia maggiormente basata sul terziario. Il mix energetico transalpino è infatti composto al 15% da rinnovabili, ...

I Cambiamenti climatici mettono in pericolo la salute di tutti : Se c'è un motivo per preoccuparsi dei cambiamenti climatici, questo è la nostra salute: le implicazioni patologiche del riscaldamento globale sono infatti numerosissime. A cominciare dal colpo di ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - WWF : “E’ l’elemento attraverso il quale percepiamo gli effetti dei Cambiamenti climatici” : “Il 2019 in Italia si preannuncia un altro anno critico per il fabbisogno d’acqua a causa del riscaldamento globale, che proprio sul ciclo dell’Acqua sta già avendo un effetto misurabile, alterando la quantità, la distribuzione, i tempi e la qualità“: lo spiega il WWF in una nota. “L’acqua è l’elemento principale attraverso il quale percepiamo e percepiremo gli effetti del cambiamento climatico e, infatti, in alcune aree ...

Le conseguenze dei Cambiamenti climatici che già ci circondano : Milioni nel mondo, centinaia di migliaia in Italia. Tanti sono i manifestanti, per lo più ragazzi, scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere azioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, ispirati da Greta Thunberg. Perché è ormai impossibile chiudere gli occhi di fronte alle devastazioni prodotte dai cambiamenti climatici, ed è al tempo stesso impossibile ignorare le cattive notizie che da anni si ...

Imprese e Cambiamenti climatici : le priorità per un’economia amica del clima : In occasione dei vent’anni di Kyoto Club sarà presentato il convegno in programma nel pomeriggio (ore 14) a Palazzo Labia e saranno affrontate le priorità dal punto di vista delle Imprese, per un’economia amica del clima. Alla conferenza stampa interverranno: Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Catia Bastioli, Presidente di Kyoto Club – CEO di Novamont e Presidente di Terna, Gianni Silvestrini, ...