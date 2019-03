Bus sequestrato | Salvini | ' Disgustato dall' uso dei ragazzini per battaglia politica'

Bus sequestrato a Milano - Salvini riceve al Viminale i Carabinieri e i ragazzi : ... ho la disgustata impressione che qualcuno abbia usato questi ragazzini per fare battaglia politica", ha detto Salvini.

Operazione 'PLATONE' : 5 arresti - denunciate 11 persone e sequestrato un fabbricato aBusivo. Incarichi pubblici in cambio di favori personali : COSENZA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati da questa Procura della Repubblica, nel corso della mattinata hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa ...

Longobucco. Sequestrato sito di trattamento rifiuti aBusivo : I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno posto sotto sequestro una area di 1100 metri in località “Destro”

Bus sequestrato : la storia del piccolo Nicolò - che si è offerto volontario come ostaggio : Mercoledì scorso, a Milano, un bus scolastico che stava portando degli studenti di una scuola media è stato dirottato e poi incendiato dall'autista, che ha spiegato di aver compiuto il folle gesto per avere un'eco internazionale e protestare contro le morti degli immigrati in mare. Per fortuna tutti i piccoli studenti sono riusciti ad uscire dal bus sani e salvi. Questo è stato possibile anche grazie alla prontezza di spirito e all'eroismo degli ...

Il racconto di un'ora di terrore sul Bus sequestrato : Roma, 21 mar., askanews, - un'ora e un quarto con un coltello puntato alla gola. Tiziana Magarini, la collaboratrice scolastica a bordo del pullman dirottato ieri nel milanese, racconta i momenti di ...

Bus sequestrato - la collaboratrice scolastica : “Era tranquillo poi mi ha puntato coltello alla gola. Un’ora di terrore” : “E’ stata un’ora e un quarto di terrore. L’autista lo conoscevamo da un paio di mesi. Durante il viaggio di andata era tranquillo. Al ritorno inveve, appena siamo saliti, ha messo le catene alle porte per non farci uscire e puntandomi un coltello contro mi ha obbligato a legare i bambini, a spargere benzina e a coprire i finestrini del bus”. Così Magarini Tiziana, collaboratrice scolastica dell’Istituto ...

L'autista dello scuolaBus sequestrato a Milano sorvegliato a vista a San Vittore - Sky TG24 - : L'uomo che ieri ha dirottato e dato fuoco a un pullman su cui viaggiava una scolaresca si trova in una cella insieme ad altri detenuti. È arrivato in carcere dopo essere stato medicato in ospedale ...

Minacce - telefonate - fiamme : la dinamica di una mattinata di paura sul Bus sequestrato : Nella ricostruzione con le illustrazioni di Franco Portinari i momenti di tensione sulla statale Paullese alle porte di Milano

ScuolaBus sequestrato nel Milanese : sfiorata la prima strage terroristica di bambini : Non è mai facile pensare a cosa sarebbe stato, quando le cose finiscono bene. Ma non ci vuole molta immaginazione a capire, persino per il più distratto di noi, quello che abbiamo sfiorato oggi su un' autostrada nei dintorni di Milano: il pianto dei ragazzini, le loro urla di paura mentre scappavano, i genitori trafelati, l'eroismo di questa nuovissima generazione che usa il telefono come un secondo cervello per salvarsi. Immagini ...

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha sequestrato e dato alle fiamme un autoBus a Milano - Sky TG24 - : Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel ...

Chi è Ousseynou Sy - l'uomo che ha sequestrato e dato fuoco al Bus con 51 ragazzini a bordo : Prima di dare fuoco al bus con dentro 51 bambini, Ousseynou Sy era già noto alle forze dell'ordine. Guida in stato d'ebbrezza. Per questo Matteo Salvini si domanda "Perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Ha un'ex moglie italiana e due figli. Uno di 12 e uno di 18 anni.Stamattina era "tranquillissimo" quando è entrato nel bar della stazione di Crema. Racconta il barista ...

Roma : cani denutriti e malati - sequestrato allevamento aBusivo : Roma – Undici cani malati, denutriti e pieni di parassiti, di cui una femmina in avanzato stato di gravidanza, detenuti in una struttura fatiscente ed abusiva, tra montagne di feci e urina, senza cibo ne’ acqua: l’intervento delle guardie zoofile dell’Oipa di Roma, coadiuvate dai veterinari della Asl Roma 2 e dal personale della Polizia di Roma Capitale, ha portato al sequestro degli animali, della struttura e ...

Como - arrestato un branco di 5 ragazzi : hanno sequestrato e aBusato di una 16enne : Tre maggiorenni e due minori avrebbero sequestrato quattro ragazzine e abusato di una di loro nel Canturino.

Como - arrestati 5 ragazzi : “Hanno sequestrato 4 minorenni e aBusato di una di loro - anche prendendola a morsi” : Le hanno sequestrate per oltre tre ore in una stanza e hanno abusato almeno di una di loro. Con questa accusa cinque ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni, sono stati arrestati stamane dai carabinieri della compagnia di Como. Secondo la ricostruzione i giovani, in parte ubriachi e sotto l’effetto di stupefacenti, hanno chiuso quattro minorenni in una camera, minacciando di buttarle dalla finestra e poi “con modalità da ...