Buono l' incontro con Alfredo Romeo I messaggi tra Tiziano Renzi e l' amico

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) "Ci sono nuovi elementi che confermano l'tra, avvenuto il 16 luglio del 2015". Lo riporta in esclusiva il Fatto Quotidiano che dà conto deiscambiati tra Carlo Russo e il padre dell'ex premier Matteo, secondo quanto emerge da una informativa sul contenuto del cellulare di Russo. Le nuove informazioni estrapolate dal telefono del faccendiere "non cambiano le sorti diindagato per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip", per il quale i pm sono restano convinti della richiesta di archiviazione.Scrive il Fatto:Nell'informativa si parla quindi del "presunto"-Russo. "Dalle ore 15 circa del 16 luglio 2015 – scrivono i carabinieri – le utenze dei tre soggetti hanno ponti ripetitori che servono zone attigue, al centro di Firenze (...) compatibili con un loro eventuale ...

petergomezblog : Esclusivo i nuovi documento scoperti dai pm di Roma– Consip, le chat segrete tra Tiziano Renzi e Carlo Russo sull’i… - TorneseAlfredo : RT @petergomezblog: Esclusivo i nuovi documento scoperti dai pm di Roma– Consip, le chat segrete tra Tiziano Renzi e Carlo Russo sull’incon… - VendraminA : Chat Tiziano-Russo: “Buono l’incontro con Alfredo Romeo” -