Brexit | Theresa May annuncia | “Sono pronta a dimettermi per avere l’ok all’accordo con

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “Sonoa lasciare il mio incarico in anticipo pur di assicurare unaordinata“: sono le parole con cuiMay si è rivolta oggi ai deputati del gruppo Tory riunito nel comitato 1922. Il deputato conservatore James Cartilage ha precisato però che la May ha affermato che non sarà lei a seguire la prossima fase dei negoziati.La premier britannica ha formalizzato così l’intenzione di dimettersi prima del previsto in cambio di un via libera all’accordo di uscita dall’Unione europea, già bocciato due volte dal Parlamento. Una mossa che era nell’aria, dopo che il Parlamento britannico aveva approvato la mozione che toglie al governo il controllo della: già da martedì si vociferava infatti che nella riunione May potesse mettere sul piatto le sue dimissioni nel tentativo di ottenere in cambio l’appoggio dei deputati del suo partito ...

