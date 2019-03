Brexit, l’offerta di Theresa May: “Se passa il mio accordo mi dimetto” (Di mercoledì 27 marzo 2019) La premier britannica ha offerto le sue dimissioni in cambio di un voto favorevole all'accordo sulla Brexit da lei negoziato in questi mesi con Bruxelles.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 27 marzo 2019) La premier britannica ha offerto le sue dimissioni in cambio di un voto favorevole all'sullada lei negoziato in questi mesi con Bruxelles.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

urturino : RT @lmisculin: Ultima offerta di May ai sostenitori di una Brexit “dura”: approvate l’accordo e in cambio non sarò io a condurre i prossimi… - ugotruffelli : RT @lmisculin: Ultima offerta di May ai sostenitori di una Brexit “dura”: approvate l’accordo e in cambio non sarò io a condurre i prossimi… - lmisculin : Ultima offerta di May ai sostenitori di una Brexit “dura”: approvate l’accordo e in cambio non sarò io a condurre i… -