Brasile ultime notizie | Bolsonaro ordina di commemorare il golpe del 1964

(Di mercoledì 27 marzo 2019)diildelUna decisione a dir poco controversa. Che getta una luce oscura sulle prospettive dell’attuale governo del, guidato da Jair. L’ex parà, eletto Presidente lo scorso 28 ottobre e in carica dal primo gennaio di quest’anno, ha infatti dichiarato l’obbligo per il Ministero della Difesa diilmilitare del. Quest’anno ricorrono i 55 anni del colpo di stato.L’obbligo è relativo dunque alle varie caserme del paese. Non riguarda dunque direttamente e ufficialmente il palazzo presidenziale. Ma è comunque, per usare un eufemismo, atto politico molto preoccupante per le credenziali democratiche del, il più grande paese sudamericano.Basti pensare al fatto che nel 2011 la presidentessa Dilma Rousseff, torturata in passato ...

