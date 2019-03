Brasile | madre uccide figlio di 17 anni perché gay

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il dramma si è consumato in, dove unafa prima pestare a sangue e poiin prima persona il, appena diciassettenne, che da qualche tempo scelto di dichiarare la sua omosessualità.I precedenti Itaberli era un ragazzo di soli diciassettenne, di origini brasiliane, che aveva trovato il coraggio di seguire il suo cuore e di vivere apertamente la sua sessualità. Non sarebbe stata dello stesso avviso ladel giovane, Tatiana Lozano Pereira, che riteneva assolutamente peccaminoso il fatto che suopotesse essere gay. Stando a quanto si apprende da alcune testimonianze, i due litigavano spesso ed ecco che Itaberli decide di andare a vivere dalla nonna paterna, dove si sarebbe trasferito qualche tempo fa.Il piano diabolico Tutto ha inizio con un finto tentativo di riappacificazione, con Tatiana che invita ila casa per parlare insieme e ...

