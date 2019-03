Border – Creature di confine | trama | cast e anticipazioni del film al cinema

È già culto la fiaba antirazzista di "Border - Creature di confine" : Come diceva Clark Gable ne "Gli Implacabili", ho sogni piccoli. Mi basterebbe che tutte le fiabe dello schermo assomigliassero a "Border- Creature di confine". Mi basterebbe che avessero il fegato di sperimentare vie scomode e impervie per approdare a parabole universali.È temerario mescolare l'horror con il realismo sociale e la mitologia nordica. Ma i Grimm, Andersen, Giambattista Basile, tanto per dire, non ci vendevano arcobaleni. ...