Bonolis intervistato dal giornale “La Lazio siamo noi” parla del caso Icardi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Paolodal“Lanoi”dellegato a Mauroe si schiera dalla parte del club.«Questione? Io, fondamentalmente, sto con l’Inter. Non si tratta di una situazione così netta, soprattutto per noi che la viviamo dall’esterno e non abbiamo tutti gli strumenti per comprenderla. Dunque non è semplice prendere una decisione.Questa situazione ha un sapore affascinante per chi ama le telenovelas. In realtà però queste sono cose che capitano all’interno delle società, solo che nel 90% dei casi rimangono all’ombra dello spogliatoio.In questoè venuto tutto a galla con particolare fragore, sono state prese delle decisioni che possono apparire giuste o sbagliate. Si resta però nell’ambito dell’apparenza: non si conoscono tutte le variabili della decisione presa sia in una senso che nell’altro.Difficile dare un ...