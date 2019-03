BMW Serie 1 - Al volante del prototipo

BMW Serie 1 Digital Edition : tutto di serie - solo per 100 ore : La nuova BMW serie 1 Digital Edition ha tutto (o quasi) di serie ma non sarà facile accaparrarsi uno dei 100 esemplari messi a disposizione Si conosce l’importanza del ruolo del web nel processo d’acquisto. Come si evince dalle recenti indagini l’acquisto online è diventato una modalità utilizzata da un cliente su 3. Il BMW Group, precursore nelle vendite online di BMW i e dell’usato, con i due siti e-commerce delle due filiali, ora ...

BMW M3 : ecco le foto spia della sportiva bavarese Serie 3 : ecco le prime foto spia della berlina sportiva tedesca BMW M3, sarà disponibile sul mercato dal 2020 Sono di poche ore fa le foto spia della nuova BMW M3, la vettura è stata intravista tra i ghiacci per le ultime prove prima del lancio ufficiale, di qualche settimana fa invece sono le foto che la ritraggono al Nürburgring durante le prove su strada. Gli ingegneri della casa bavarese sono impegnati a testare la nuova BMW M3 della ...

BMW Serie 2 Gran Coupé - Primo teaser della quattro porte : La BMW anticipa con un teaser l'ancora lontano debutto della Serie 2 Gran Coupé. La tre volumi, infatti, sarà presentata soltanto a novembre al Salone di Los Angeles e l'avvio della commercializzazione è previsto nella primavera del 2020. Otto mesi d'attesa per il debutto. L'immagine diffusa dalla Casa di Monaco si concentra su una delle parti che più caratterizzeranno la vettura, ovvero il montante posteriore: qui possiamo già notare ...

BMW Serie 3 Touring 2019 : ecco le prime immagini della nuova familiare tedesca [GALLERY] : La versione Touring della Serie 3 è, da sempre, tra i modelli più apprezzati della casa tedesca La settima generazione di BMW Serie 3 ha fatto il suo esordio al Salone di Parigi 2018. Al Salone di Ginevra 2019 ci aspettavamo di vedere la variante familiare della media di Monaco, la cosiddetta ‘Touring‘. Cosi non è stato ma non disperate, sono infatti apparse in rete alcune foto spia provenienti dal nord della Svezia, nei pressi ...

Serie 3 2019 : il piacere di guidare incontra il nuovo linguaggio del design BMW [GALLERY] : Bmw Serie 3, giunta alla settima generazione, si rinnova nel segno dell’evoluzione e della tecnologia La nuova Bmw Serie 3 berlina ha dato la scossa al segmento medio della gamma premium del mercato. Con innovazioni di ampio respiro, la settima generazione della berlina sportiva incarna il piacere di guida tipico del marchio e lo racchiude in uno stile particolarmente aggressivo. La tecnologia delle sospensioni di nuova concezione e ...

«La nuova BMW Serie 3? In un oceano di Suv è un ritorno di fiamma» : ... per noi, non è più un problema - conclude Solero - in Italia i nodi sono le infrastrutture di ricarica e la mancanza di una politica che favorisca l'acquisto di auto green, non solo elettriche o ...

BMW Serie 7 - Avviata la produzione dell'ammiraglia : La BMW ha avviato nella fabbrica di Dingolfing la produzione della versione restyling della Serie 7, appena presentata al Salone di Ginevra. La fabbrica tedesca ha costruito tutti gli oltre 1,9 milioni di esemplari della Serie 7 fin dal suo lancio nel 1977 e nel 2018 il 90% delle vetture sono state esportate: il mercato cinese ha assorbito da solo il 44% degli esemplari.Nuovi processi produttivi. Con l'avvio della produzione della versione ...

BMW Serie 3 Touring - Ormai in veste quasi definitiva anche la familiare : La BMW prosegue i collaudi della Serie 3 Touring, attesa sul mercato nei prossimi mesi come logica evoluzione della generazione appena introdotta. I tre diversi prototipi protagonisti delle foto spia sono Ormai conformi alla vettura definitiva e i collaudi spaziano dal traffico urbano alle nevi del Nord Europa.Tutto come da copione. Con il frontale completamente scoperto e identico alla berlina la Touring nasconde appena le forme del posteriore ...

Nuova BMW Serie 3 - la chiave... può restare a casa : Il modello sarà prodotto anche in Messico e in Cina Prezzi: da 38.700 euro, 318d base, a 59.150, 330d M Sport,

BMW Serie 7 - a Ginevra i nuovi motori ibridi plug-in : Tale combinazione permette di avere a disposizione ben 394 cavalli quando viene selezionata la modalità SPORT. --

BMW Serie 3 : la tecnologica che non dimentica il piacere di guida - Video prova : I widget permettono di personalizzare le schermate esattamente come accade nel mondo smartphone. Ottimo l'head-up display a colori, con un'area di proiezione maggiorata, direttamente sul parabrezza, ...

BMW porta a Ginevra serie 7 e nuovi motori plug-in hybrid : Milano, 27 feb., askanews, - Bmw protagonista a Ginevra con la nuova serie 7, da poco presentata al mercato, e con la quarta generazione dei suoi motori plug-in hybrid. La nuova Bmw serie 7, che fissa ...

BMW : prestazioni - manegevolezza e tecnologia nella nuova Serie 3 : Milano, 25 feb., askanews, - Per più di 40 anni la Bmw Serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di guida sportiva nella classe premium di medie dimensioni. Con un design dinamico ed ...

BMW : da marzo disponibile la nuova Serie 3 - settima generazione - scopriamo assieme PREZZO e FOTO : 1/18 ...