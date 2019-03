Bimba morta all' ospedale di Ascoli | pm contro l' assoluzione dei pediatri

Padova - Sara non ce l’ha fatta : morta la Bimba di 15 mesi ferita in un incidente a dicembre : Coinvolta in un incidente stradale il 14 dicembre scorso, Sara Retani, la bimba di 15 mesi ricoverata all'ospedale di Padova, non ce l'ha fatta: è morta giovedì notte, 90 giorni dopo lo schianto. Alla guida dell'auto c'era la mamma, Elena Marchioro (di Grisignano, nel vicentino), che aveva accusato un malore durante un sorpasso ed era finita contro un muretto a Monselice. Le condizioni di Sara erano apparse subito gravissime: sul posto era ...

Scozia - Bimba di 18 mesi morta soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto preferito : È stata trovata morta nel lettino dalla sua mamma, uccisa dal suo orsacchiotto. Connie Rose è morta nel suo lettino a soli 18 mesi, nella sua casa in Scozia e a fare la scoperta...

Bimba morta su sci - ora otto indagati : TORINO, 8 MAR - Salgono a otto gli indagati per la morte di Camilla Compagnucci, 9 anni, morta il 2 gennaio scorso a Sauze d'Oulx, Torino,. La bambina, in vacanza col padre, ha perso il controllo ...

Incidente sulla Valsugana. Morta quarantaseienne di Borso mamma di una Bimba : Tragedia della strada nel Bassanese. In località Merlo, ex comune di San Nazario, attuale comune di Valbrenta, lungo la Valsugana,

Civitanova Marche. Bimba morta di infarto : aveva solo 40 giorni - genitori distrutti : La piccola è deceduta per arresto cardiaco dovuto a forte disidratazione. Inutile la corsa dell'ambulanza. La giovanissima vittima, ultima di quattro figli, viveva coi genitori di origini pakistane all’Hotel House di Porto Recanati.Continua a leggere

Mamma orco chiude la figlia di 3 anni in casa e va in vacanza : Bimba morta di fame e sete : La donna di 21 anni raccontava che la bimba stava bene e che non le mancava nulla ma in realtà si era completamente disinteressata di lei fino a lasciarla da sola in casa senza cibo e acqua per una settimana. A scoprire il corpo senza vita della piccola è stata la nonna che era andata a casa loro per fare una sorpresa alla bimba in occasione del suo terzo compleanno.Continua a leggere

Morta in culla : una Bimba di un mese ritrovata senza vita all'alba dal babbo : La tragedia è avvenuta poco prima dell'alba di ieri a Montevarchi , in un'abitazione del quartiere della Ginestra. Una neonata di appena un mese e mezzo è stata strappata di colpo all'affetto dei suoi ...

Bimba di 6 mesi morta in culla in un 'baby parking' : aperta inchiesta : Una morte in culla per cause naturali, nota anche come Sids-Sindrome della morte improvvisa del lattante: così è stata definita dai medici la morte di una Bimba di 6 mesi avvenuta alle 12.30 nel ...

Bimba morta in slittino in Alto Adige/ Dopo 40 giorni di agonia muore anche la mamma : E' morta la mamma di Emily, la Bimba di otto anni morta in Alto Adige lo scorso 4 gennaio Dopo una discesa con lo slittino: la donna aveva 38 anni

Bimba morì dopo incidente in slittino : morta anche la madre dopo 40 giorni : Non si era mai ripresa dall’incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Renon, dove era con la sua Bimba di otto anni, Emily Formisano, che è morta sul colpo. Renata Dyakowska, 38 anni, è morta all’ospedale di Modena dopo 40 giorni di agonia. La donna, reggiana 38enne di origine polacca, era stata trasferita a fine gennaio nella terapia intensiva del Policlinico, sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le ...

