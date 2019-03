Beyoncé canta Happy Birthday al compleanno di Diana Ross mostrando rotondità | è incinta

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Sealdila magia è assicurata: quando la diva della Motown ha festeggiato i suoi 75 anni martedì 26 marzo a Hollywood si è ritrovata a ricevere gli auguri con un'esibizione improvvisata di Queen Bey che ha into i presenti. Immagini che stanno facendo il giro della rete per la presenza di due icone una di fronte all'altra. E che potrebbero suscitare anche dei rumors: leche Beyoncè mostra al party indicano che è di nuovo?Mrs. Carter appare infatti più morbida del solito e durante la sua esibizione tiene la mano poggiata sulla pancia: non c'è alcuna conferma che sia in arrivo un altro bebè pere Jay-Z, ma le sue forme e il fatto che nelle ultime settimane sia rimasta perlopiù lontana dai riflettori non fanno escludere questa possibilità.Aldellaha reso omaggio ad una ...

