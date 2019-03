Belen Rodriguez | Stefano De Martino? Non so più se sono sposata | divorziata o

blogo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)In attesa di rivederla in tv in veste di conduttrice, domani sera su Italia 1 a Colorado con Paolo Ruffini,è tornata a parlare al settimanale Chi della sua vita privata. La showgirl argentina, in particolare, ha spiegato come vanno le cose con il suo ex maritoDe, al quale negli ultimi tempi si è nuovamente avvicinata:In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se, fidanzata, non si capisce.: "De? Non so più seo fidanzata" 27 marzo 2019 11:57.

