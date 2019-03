Belen parla di Stefano De Martino | ' Non so se sono sposata | divorziata o fidanzata'

Belen Rodriguez a cena al Kowa : «Non fatemi essere cattiva...». Di chi parla? FOTO : Dopo Melissa Satta, è il turno di Belen Rodriguez: ieri sera la showgirl argentina è stata ospite a sorpresa del ristorante panasiatico Kowa di Milano, lo stesso che aveva visto la...

Belen Rodriguez parla della sua vita sentimentale a Verissimo - in particolare di DeMartino : La showgirl argentina Belen Rodriguez, è stata oggi ospite del programma tv in onda su Canale 5 Verissimo. Nel programma condotto da Silvia Toffanin, Belen non ha soltanto parlato del suo ritorno al fianco di Paolo Ruffini a Colorado, ma ha anche parlato della sua vita sentimentale, in particolare riguardo a Stefano De Martino. La Stupenda showgirl argentina infatti, non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con il ballerino e conduttore ...

Verissimo - Belen parla per la prima volta di Stefano De Martino. E si confessa su Corona : Va bene tutto, faccio parte del mondo della televisione e capisco cosa ci vuole per catturare l'attenzione del pubblico, ma non accetto più che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una ...

Belen a Verissimo parla per la prima volta di LUI e non solo : Faccio parte del mondo della televisione e capisco cosa ci vuole per catturare l'attenzione del pubblico, ma non accetto che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una certa età: ho ...

“Belen e Stefano? Spero non facciano mosse azzardate” : parla Cecilia : Belen e Stefano sono tornati insieme? parla Cecilia Rodriguez Belen e Stefano sono tornati insieme oppure no? De Martino continua a negare mentre la Rodriguez preferisce restare in silenzio nonostante le foto dei paparazzi. Nelle ultime ore ha detto la sua Cecilia Rodriguez, che ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per me il […] L'articolo “Belen e Stefano? Spero non facciano mosse ...

Belen e Stefano - parla Cecilia Rodriguez : “Non può funzionare” : Cecilia Rodriguez sul ritorno di fiamma tra Stefano e Belen: “Minestra riscaldata” Non le ha mandate a dire Cecilia Rodriguez sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv alla sorella Belen e all'(ex?) cognato Stefano De Martino. La bella argentina ha infatti letteralmente ‘bocciato’ il ritorno di fiamma (o presunto tale) tra i due, dichiarando, senza mezzi termini: Per me il ritorno di fiamma non esiste. E’ ...

Silvia Toffanin parla di Belen e spiega cosa succederà a Verissimo : Verissimo, anticipazioni 23 marzo: Silvia Toffanin annuncia l’ospitata di Belen Rodriguez Come ogni sabato anche oggi, 16 marzo 2019, Silvia Toffanin ha salutato i telespettatori di Verissimo svelando alcune anticipazioni sulla puntata in onda sabato prossimo. Tra gli applausi del pubblico, al termine dell’appuntamento odierno, la conduttrice ha infatti annunciato che nella prossima puntata di Verissimo (in onda il 23 marzo) tra gli ...

Iannone parla per la prima volta della rottura con Belen su Instagram : Andrea Iannone parla chiaro e per la prima volta commenta la rottura con Belen Rodriguez. Lo fa su Instagram, in una Stories che lascia trasparire il dolore, ma anche la risolutezza del campione di MotoGp. Belen e Iannone si sono detti addio dopo circa due anni d’amore. A mettere fine alla relazione è stata la showgirl argentina, in seguito ad un lungo tira e molla dettato dalla volontà di dedicarsi maggiormente alla carriera e al piccolo ...

Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez : "Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere" : Belen Rodriguez pare un capitolo ormai chiuso nella vita dello sportivo Andrea Iannone, che ha intrattenuto una relazione di qualche mese con la showgirl e modella argentina.Mentre la sua ex fidanzata sembra in procinto di ritornare con l'ex marito Stefano De Martino, conduttore attuale di Made in Sud che l'ha resa madre del piccolo Santiago, il motociclista in una storia su Instagram ha parlato del suo passato: Non mi interessa cosa ...

Belen e Stefano sono tornati insieme? Parla De Martino : “Ecco la verità” : Belen e Stefano news: le ultime dichiarazioni del ballerino e conduttore Belen Rodriguez e Stefano De Martino resteranno legati per tutta la vita. Ad unirli il figlio Santiago, che sta per compiere sei anni. E il nuovo conduttore di Made in Sud lo ha voluto chiarire nella recente intervista rilasciata al settimanale Vero: “Belen? Un […] L'articolo Belen e Stefano sono tornati insieme? Parla De Martino: “Ecco la verità” ...

Stefano De Martino : “Jeremias persona vera” - poi parla di nuovo di Belen : Stefano De Martino intervista Chi: le parole su Jeremias e Belen Rodriguez Ormai non è più una novità: da tempo Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez hanno fatto pace. I due ex cognati hanno avuto più di qualche problema dopo il divorzio tra Stefano e Belen ma oggi i rapporti sono più che mai distesi. […] L'articolo Stefano De Martino: “Jeremias persona vera”, poi parla di nuovo di Belen proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino stufo quando si parla di Belen Rodriguez : 'Sono qui per lo spettacolo' : Si continua a parlare del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In queste ultime settimane, infatti, non si è fatto altro che discutere di questo argomento, per via di una serie di foto apparse sui giornali, dove i due ex coniugi apparivano nuovamente insieme. E ovviamente il gossip è subito esploso e in molti si sono chiesti se questo ritorno di fiamma fosse vero oppure no. A quanto pare, però, le continue domande ...

Stefano De Martino parla di Belen e nega : “Non sono incinto” : News Belen incinta di Stefano De Martino? Intervista a Gossipetv Nessun secondo figlio – almeno per il momento – per Belen e Stefano. Il ballerino ha smentito il gossip delle ultime ore nel corso della conferenza stampa di Made in Sud, al quale abbiamo partecipato anche noi di Gossipetv. “Non sono incinto”, ha detto Stefano riferendosi […] L'articolo Stefano De Martino parla di Belen e nega: “Non sono ...

Stefano De Martino parla del rapporto con Belen : 'L'amore non è mai sprecato' : I fan avevano già urlato al 'ritorno di fiamma', eppure le dinamiche del rapporto che al momento legano Stefano De Martino e la showgirl Belen Rodriguez non sono ancora del tutto note. A scatenare il gossip riguardante un presunto riavvicinamento sono state le foto pubblicate dal settimanale Chi nei giorni scorsi, in cui i due appaiono felici e affiatati. Tra gli scatti, uno in particolare, ha scatenato la curiosità dei fan: quello in cui il ...