Belen attacca la Ferrari | Si rifacesse | vediamo se viene bella come la Leotta

Belen Rodriguez difende Diletta Leotta e attacca Paola Ferrari : "Ce l'ha con tutti - che problemi ha?" : Dopo aver condotto in autunno Tu sì que vales e aver fatto parte in inverno della Academy di Sanremo Young, domani inizia una nuova avventura televisiva per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, affiancherà Paolo Ruffini a Colorado, in partenza giovedì 28 marzo su Italia 1. Si tratta, in realtà, di un ritorno d'eccezione in onore del ventennale del programma comico. Intervistata dal settimanale Chi, Belen ha parlato della sua ...

Fabrizio Corona : 'Mi scuso con Fogli - Belen mi ha attaccato - la Marcuzzi deve schierarsi' : Nel primo pomeriggio di giovedì, 7 marzo, Fabrizio Corona ha tenuto una lunga conferenza stampa per spiegare cosa è successo prima e dopo il suo discusso intervento all'Isola dei Famosi. L'ex re dei paparazzi ha chiesto scusa a Riccardo Fogli, ma ha precisato che il video che è stato mandato in onda lunedì scorso è stato tagliato e montato dagli addetti ai lavori. L'imprenditore ha anche criticato le opinioniste del reality, la sua ex Belen ...

Nina Moric attacca Belen Rodriguez : “Non mi sarei aspettata che proprio tu facessi la morale a Corona per Riccardo Fogli” : “Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com’è che il rispetto non ha più valore?”, Belen Rodriguez aveva scelto queste parole per commentare a caldo lunedì scorso l’ormai noto filmato trasmesso a L’Isola dei Famosi con Fabrizio Corona e l’umiliazione di Riccardo Fogli. La showgirl argentina aveva poi aggiunto l’hashtag #chevergogna pubblicando una foto ...

Fabrizio Corona attacca Belen Rodriguez : 'Fingi di essere quello che non sei - mostri una vita che non vivi' : E' bastato un video di Fabrizio Corona per scatenare il putiferio all' Isola dei Famosi . Il reality condotto da Alessia Marcuzzi e seguito da infatti ieri sera ha mandato in onda un video in cui ...

Roberto Cavalli attacca di nuovo Belen Rodriguez : "Cominci ad invecchiare" : Tra i misteri del gossip mai svelati permane l'antipatia che lo stilista Roberto Cavalli nutre nei confronti di Belen Rodriguez. Non si capisce infatti il motivo per il quale ogni tanto l'uomo rifili alcuni commenti acidi alla conduttrice sudamericana.“Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida… sono finiti i tempi della farfallina!“, ha scritto Cavalli commentando una foto della madre di ...