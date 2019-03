Beach volley | Olimpiadi 2020 | il torneo di qualificazione si giocherà in Cina | in palio 4

oasport

Il torneo preolimpico di beach volley che qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputerà a Haiyang (Cina) dal 18 al 22 settembre 2019. La cittadina della penisola dello Shandong ospiterà dunque l'evento a cui parteciperanno 16 coppie maschili e altrettante femminili (cioè le prime 15 del ranking aggiornato al 16 luglio e un binomio locale). Verranno assegnati due posti per sesso in quello che sarà il secondo torneo preolimpico ai Giochi dopo i Mondiali di Amburgo (28 giugno-7 luglio) dove i trionfatori staccheranno automaticamente il pass per la rassegna a cinque cerchi.

