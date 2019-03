Bayern Monaco | UFFICIALE | preso Hernandez

Bayern Monaco - assalto ad Hudson-Odoi : il Chelsea pone il veto alla cessione : Callum Hudson-Odoi è uno dei giovani rampanti che in casa Chelea si sta facendo valere nonostante l’annata ricca di alti e bassi da parte della truppa di Sarri Il Chelsea non vuole lasciar andare in alcun modo la giovane stella giovane Callum Hudson-Odoi, corteggiato da Bayern Monaco, tra gli altri club. Anche se il giocatore 18enne non dovesse rinnovare il suo contratto, il club non lo lascerebbe comunque andare, secondo quanto ...

Bayern Monaco - nuovo accordo di collaborazione in Asia : Il Bayern Monaco estende la sua area di influenza in Asia dopo aver firmato un accordo con il Consiglio sportivo di Singapore. Lo ha annunciato il club tedesco. La cooperazione comprende un campionato internazionale giovanile, denominato “FC Bayern Youth Cup”, nonché programmi di formazione e scambio di allenatori. “L’obiettivo di questa collaborazione è un ampio scambio di conoscenze e, di conseguenza, il nostro ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hoeness promette : 'Spenderemo come mai prima' : ... Lewandowski e Rafinha, si è già mosso a gennaio: la più importante trattativa già completata è quella che porterà in Baviera Benjamin Pavard , campione del mondo con la Francia e attualmente allo ...

Manchester United - sfida al Bayern Monaco per Griezmann : Il Manchester United sta seguendo con attenzione la situazione di Griezmann con l'Atletico Madrid, secondo quanto riporta Sport , sul francese è forte anche l'interesse del Bayern Monaco e quest'estate i due club si sfideranno a suon di milioni per assicurarsi il giocatore.

Il primo gol col Bayern Monaco del profugo ghanese Alphonso Davies : Grazie al gol siglato nella partita di Bundesliga contro il Mainz, Alphonso Davies è diventato il più giovane marcatore degli ultimi 20 anni di storia del Bayern Monaco. Davies è nato il 2 novembre ...

Alphonso Davies - la storia dell’ex rifugiato che ora segna col Bayern Monaco : Il 19enne Alphonso Davies, ala canadese di origini liberiane in forza al Bayern Monaco, è diventato ieri il più giovane marcatore degli ultimi 20 anni di storia dei bavaresi, segnando nel trionfo per 6 a 0 ottenuto contro il Magonza. Per trovare un giocatore ancora più giovane ad aver segnato con la maglia dei bavaresi, bisogna tornare a 20 anni fa, quando Roque Santa Cruz segnò la sua prima rete in Bundesliga a 18 anni e 12 giorni. Davies ...

Pronostico Bayern Monaco vs Mainz - Bundesliga 17-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Mainz, 26^Giornata Bundesliga, Domenica 17 Marzo, ore 18.00Bayern Monaco / Mainz / Bundesliga / Analisi – La domenica, così come la 26^Giornata della Bundesliga, si chiuderà con il match dell’Allianz Arena di Monaco tra i padroni di casa e il Mainz.Bavaresi che dovranno riscattarsi dall’uscita dalla UEFA Champions League, e che punteranno tutto sulla vittoria del campionato.Come arrivano ...

Accadde oggi - 15 marzo 2011 : impresa dell’Inter contro il Bayern Monaco : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda il mondo del calcio, soprattutto per i tifosi dell’Inter. Era il 15 marzo 2011 e per la squadra nerazzurra successo in Champions League sul campo del Bayern Monaco e pass conquistato per i quarti di finale. Vantaggio per l’Inter con Eto’o, poi grande reazione per il club tedesco con Gomez e Muller. ...

Bayern Monaco - Lewandowski attacca Kovac : 'In attacco ero sempre solo' : Il giorno dopo l'eliminazione del Bayern dalla Champions, i malumori si trasformano in attacchi più o meno diretti. Tra gli insoddisfatti al termine della partita che ha mandato ai quarti il Liverpool ...

Champions - oltre 3 - 5 milioni in tv per Bayern Monaco-Liverpool : È stata la sfida tra Bayern Monaco e Liverpool, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Rai1, ad ottenere il maggior numero di spettatori nella prima serata di ieri sera con 3 milioni 593 mila spettatori pari al 14.46% di share. Numeri tuttavia inferiori ai dati della media stagionale per le sfide di […] L'articolo Champions, oltre 3,5 milioni in tv per Bayern Monaco-Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Liverpool show - 3-1 al Bayern a Monaco : Emozionante la sfida dell' Allianz Arena . Dopo lo 0-0 dell'andata, il Liverpool partiva sfavorito. La splendida rete di Mane' al 26' ha però spostato il baricentro della sfida verso il versante ...

Calcio : Champions. Bayern Monaco-Liverpool 1-3 - reds ai quarti : Monaco di Baviera: Niente Brexit per il Liverpool, che all'Allianz Arena batte 3-1 il Bayern ed elimina dalla Champions i tedeschi accedendo ai quarti

Video/ Bayern Monaco Liverpool - 1-3 - : highlights e gol della partita : Video Bayern Monaco Liverpool, risultato finale 1-3,: highlights e gol della partita giocata come ritorno degli ottavi di finale della Champions League

Bayern Monaco - Liverpool 1-3 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : pronostico e quote scommesse formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Bayern Monaco - liverpool 1-3, 2'T, [agg. 1-3] SECONDO tempo 39' MANE'!!!! 3-...